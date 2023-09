La police se lance à la recherche d'un chien de refuge volé par une prétendue promeneuse bénévole

L’adoption d’un chien dans un refuge a pris une tournure rocambolesque avant un heureux dénouement quelques heures plus tard. Prévenue, la police s’est tout de suite mise à traquer la ravisseuse du canidé, qui prétendait faire du bénévolat. Témoignages et images de vidéosurveillance lui ont facilité la tâche.

Un chien venant d’être adopté a été volé par une jeune femme s’étant fait passer pour une promeneuse bénévole, puis a été retrouvé le soir-même et restitué à sa propriétaire. Un récit que rapporte WSAZ ce mercredi 6 septembre.

Hier mardi était un grand jour pour Alfie, un croisé Terrier ayant rencontré son âme sœur. Il avait, en effet, été adopté par une dame et il était prévu que cette dernière vienne le chercher à 15 heures locales.

Au refuge Huntington Cabell Wayne Animal Shelter, en Virginie-Occidentale (Etats-Unis), on avait tout préparé en prévision de l’adoption du chien. Ce dernier avait notamment été toiletté.

Avant l’arrivée de l’adoptante qui devait régler les formalités, une autre femme s’est rendue dans la structure d’accueil, prétendant promener les chiens bénévolement. Elle a également dit avoir rempli et signé la charte de bénévolat.

Elle savait qu’Alfie était sur le point de rejoindre sa nouvelle famille et s’est portée volontaire pour l’emmener faire une balade avant son départ.

On lui a donc confié le chien, qu’elle a emmené à bord de sa voiture Honda Pilot grise, pour ne plus donner signe de vie par la suite.

Alfie retrouvé indemne

L’équipe du Huntington Cabell Wayne Animal Shelter a aussitôt prévenu les forces de l’ordre. La police de Huntington s’est lancée à la recherche de la fausse bénévole et d’Alfie, s’appuyant sur divers témoignages et sur des images de vidéosurveillance.

Quelques heures plus tard, le quadrupède a été retrouvé sain et sauf, attaché à une clôture non loin du refuge. Les retrouvailles avec sa maîtresse ont ainsi pu avoir lieu et Alfie a découvert sa maison dans la foulée. Sa nouvelle vie a véritablement commencé après cette mésaventure.

Huntington Cabell Wayne Animal Shelter / Facebook

« Merci à tous ceux qui ont partagé des informations ayant aidé à identifier la personne qui l'a enlevé, a écrit le Huntington Cabell Wayne Animal Shelter sur sa page Facebook. Nous sommes ravis qu'il soit en sécurité dans sa nouvelle maison ce soir. »