Les bénévoles d'un refuge échafaudent un plan pour aider un chien en manque de confiance après un faux départ et 4 ans d'attente

Jake a connu bien des déceptions avant d’avoir enfin droit à la vie heureuse qu’il mérite. Ce croisé Lévrier de 10 ans était arrivé au refuge Dogs Trust de Leeds, en Angleterre, en 2015. L’association lui avait rapidement trouvé un foyer, mais le quadrupède était revenu au centre d’adoption en 2019 en raison d’un « changement de situation » survenu chez le propriétaire, d’après la BBC.

Le canidé avait ensuite passé plus de 4 ans entre le refuge et les familles d’accueil. Kevin Johnson, qui s’occupait de lui au Dogs Trust Leeds, et ses camarades ne parvenaient pas à le faire adopter. La méfiance de Jake envers ses congénères et d’autres petits problèmes comportementaux avaient tendance à faire fuir les visiteurs.



Dogs Trust / X

Loin de se décourager, les bénévoles ont mis en place un plan d’apprentissage pour améliorer le comportement de Jake et consolider sa socialisation. Le résultat n’a pas tardé.

Veronica et son mari Keith, qui habitent Keighley à une quarantaine de kilomètres de Leeds, disent avoir ressenti une « connexion instantanée » avec Jake en voyant une vidéo de lui. Leur visite a confirmé ce sentiment, comme le raconte Veronica : « Il avait eu un début de vie difficile et manquait de confiance, mais il était clair dès notre première rencontre que c'était un chien affectueux et amical qui avait juste besoin que quelqu'un lui donne une chance. »

« Le voir debout, heureux et confiant était émouvant »

Le couple a officiellement adopté le chien sénior. L’adaptation à ses nouveaux environnement et entourage a été un peu longue, ce qui est normal, mais « nous avons avancé à un rythme qui convenait à Jake, indique Veronica. L’équipe de Dogs Trust Leeds nous a soutenus tout au long du processus. »

« Nous avons l’impression qu'il est avec nous depuis toujours et nous ne pourrions pas imaginer la vie sans lui », poursuit sa maîtresse.

L’émotion était également du côté des bénévoles, notamment Kevin Johnson. « Je n'ai pas honte de dire que j'avais la gorge nouée, confie ce dernier. Le voir debout, heureux et confiant devant la porte de sa nouvelle maison avec sa famille alors que nous partions était très émouvant. »