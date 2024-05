La police appelée pour un véhicule volé avec un chien apeuré à l’intérieur se lance dans d'intenses recherches

La police du département de New York, aux États-Unis, a mené l’enquête pour retrouver une voiture volée sur le parking d’un magasin. Glenn, le croisé Bichon Maltais et Yorkshire Terrier du propriétaire se trouvait à son bord, ce qui rendait la situation d’autant plus dramatique. Par chance, il a été retrouvé indemne par les autorités.

La mésaventure du canidé a commencé quand son maître l’a laissé dans son véhicule, un Jeep Cherokee Lattitude de 2015, pour aller faire quelques emplettes dans un magasin de vêtements. Ce que l’homme ne savait pas, c’est que des malfrats guettaient sa voiture depuis son arrivée et attendaient le bon moment pour la voler.

Ils ont laissé le chien à l’intérieur

Ce n’est qu’en revenant sur le parking qu’il a découvert avec stupeur que son 4x4 n’était plus là, et pire encore, qu’il avait été dérobé avec Glenn dedans. L’Américain a donc contacté les forces de l’ordre pour obtenir de l’aide, lesquelles ont lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux.

Les internautes ont envoyé beaucoup de messages de soutien au maître du quadrupède et espéraient qu’il ne lui soit rien arrivé. En effet, nul ne pouvait prédire la réaction des voleurs, lesquels auraient pu se débarrasser de lui en chemin pour avoir la paix. Par chance, cela ne s’est pas produit.

Une enquête résolue

En suivant des pistes, la police est parvenue à localiser la Jeep, puis à mettre la main dessus. 2 hommes d’une quarantaine d’années ont été interpellés et heureusement, Glenn se trouvait à leurs côtés. Il était sain et sauf, bien que quelque peu traumatisé par ce qu’il venait de vivre : « Le véhicule et le chien ont été récupérés. Glenn est en bonne santé et indemne » déclaraient les forces de l’ordre.

WMTV précisait que l’animal avait été restitué à son propriétaire après l’incident. Lequel s’est dit « éternellement reconnaissant » envers ceux qui lui ont permis de retrouver sa boule de poils tant aimée.