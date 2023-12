La nouvelle vie de Kamper, chiot découvert seul et sans poil dans un cimetière

Un an après, qu’est donc devenu Kamper, le chiot errant qui avait trouvé refuge dans un cimetière et avait perdu la quasi-totalité de son pelage ? Est-il toujours à la recherche d’une famille aimante pour toujours ?

En octobre 2022, nous vous racontions l’émouvante histoire de Kamper. Ce jeune chien errant avait été découvert dans un cimetière de Saint Louis dans l’Etat du Missouri (Etats-Unis). Il était mal en point et n’avait presque plus de poils. En outre, il avait beaucoup de mal à se déplacer.

Le quadrupède avait été pris en charge par l’association locale de protection animale Stray Rescue of St. Louis. L’équipe de bénévoles menée par Donna Lochmann s’était mobilisée autour de son cas pour le soigner, le nourrir et le réconforter.

« Il est si négligé, si invisible, tellement endolori et si triste », indiquait l’association à l’époque. Kamper – nom choisi en référence à la tombe à proximité de laquelle il avait été trouvé – souffrait d’une forme sévère de gale et de blessures aux pattes.

Il a suivi un long traitement et a enchaîné les bains médicamenteux pour venir à bout de la maladie. Sa peau a progressivement guéri et son poil a commencé à repousser, en même temps qu’il retrouvait son énergie et sa joie de vivre.

Kamper devait endosser un pyjama pour protéger sa peau. Il s’est mis à apprécier le vêtement, si bien que les bénévoles lui ont ensuite fait porter différents autres modèles.

« Un garçon beau, brillant et en bonne santé »

Confié à une famille d’accueil, il a poursuivi ses progrès et a longtemps attendu qu’on lui trouver une maison pour toujours.

En octobre 2023, plus d’un an après son sauvetage, le chien a été adopté. Une famille venue au refuge à la recherche d’un animal de compagnie à accueillir est tombée sous le charme de Kamper, rapporte The Dodo.



Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Le toutou est en pleine forme, heureux et n’a plus besoin de pyjama. « Aujourd’hui, c’est un garçon beau, brillant et en bonne santé », se félicite Natalie Thomson, directrice marketing chez Stray Rescue of St. Louis.

Stray Rescue of St. Louis / Facebook