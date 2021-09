La métamorphose admirable d'un chien terrifié, boiteux et squelettique, abandonné sur le bord de la route (vidéo)

Murphy est aujourd’hui méconnaissable. On a du mal à croire que, quelques semaines auparavant, ce chien débordant de joie de vivre et en pleine forme se portait très mal et risquait à tout moment d’être percuté par une voiture sur l’une des routes indonésiennes.

Prue Barber, 42 ans, est la fondatrice de l’association Mission Paws’ible, qui vient en aide aux chiens en détresse. Il y a quelques semaines, elle découvrait un jeune chien mal en point, couché au bord de la route à Bali, rapporte Metro.

L’animal était terrifié et ne laissait personne s’approcher de lui. Les voitures, camions et motos passaient près de lui, mais personne ne s’arrêtait. Le chiot pouvait être renversé à tout moment. Prue Barber a ainsi eu à réaliser l’un des sauvetages les plus délicats de sa carrière. Elle a procédé lentement pour ne pas amener le chien à prendre peur et se retrouver sur la trajectoire d’un véhicule.

La bénévole a finalement réussi à le récupérer pour l’emmener dans son refuge et en prendre soin. Le quadrupède, qu’elle a appelé Murphy, souffrait de la gale et boitait, en plus d’être très maigre.

Au bout d’une semaine, le chien savait qu’il pouvait se fier à elle

Elle lui a laissé le temps de lui faire confiance. Une semaine plus tard, le chien a décidé d’aller vers elle de son propre chef. Il a compris qu’il pouvait se fier à elle. Il n’était plus sur la défensive et se laissait désormais toucher.

Prue Barber / SWNS

Les bains médicamenteux lui ont permis de se défaire de la gale. Prue Barber l’a également nourri au raw feeding et lui a donné des suppléments pour renforcer ses défenses naturelles. Sa boiterie ne pouvait toutefois pas être corrigée, car consécutive à un problème de naissance. A mesure que son état de santé s’améliorait, la personnalité enjouée et tendre de Murphy se dévoilait.

Le chien a été vacciné et il s’est parfaitement intégré au groupe de congénères accueillis par Prue Barber. Il s’entend à merveille avec tout le monde et se montre même farceur par moments. Avec les humains, Murphy n’a besoin que de 5 minutes pour faire confiance, remuer la queue et chercher leur regard. Sa transformation est aussi touchante que spectaculaire.

Prue Barber / SWNS