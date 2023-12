Une femme regrette d’avoir laissé sa grand-mère emmener son chien chez le toiletteur à cause d'une coupe ratée

L’utilisatrice Val sur TikTok, également connue sous le pseudonyme @vpotvin partage le quotidien de ses chiens dans diverses publications. Récemment, elle a fait part de sa mésaventure avec l’un de ses canidés, Charlotte, qui est revenu méconnaissable de chez le toiletteur.

Cette femelle Springer Anglais d’un an est très élégante. Sa maîtresse prend soin de son beau pelage marron et blanc en l’emmenant régulièrement se faire toiletter. Sa fourrure soyeuse est mise en valeur par une coupe qui lui va à la perfection. Seuls les poils sur ses oreilles sont laissés, car Val adore les ondulations qu’ils forment.

@vpotvin / TikTok

Une autre chienne

Cette dernière est très fière de son quadrupède et ne manque pas de l’exposer sur internet. Toutefois, dernièrement, elle a partagé une vidéo dans laquelle sa protégée apparaît comme… transformée ! On peut lire en légende : « Qui est cette chienne ? ». En effet, le clip, relayé par Newsweek, montre Charlotte bien différente de d'habitude, et pour cause, ses belles bouclettes sur ses oreilles ont disparu !

Sa propriétaire explique qu’elle était sous la garde de sa grand-mère et que cette dernière avait pour mission de la conduire chez le toiletteur. Cependant, en donnant ses consignes au professionnel, la dame a omis d’indiquer qu’il ne fallait pas toucher à ses oreilles. Il a donc tondu la chienne de la tête aux pattes.

Des avis partagés

Dans la section des commentaires, les internautes étaient divisés. Certains trouvaient que cette nouvelle coupe lui allait à ravir et d’autres, avec humour, ont crié au scandale : « Tout le monde sait qu’il est interdit de toucher aux oreilles des Épagneuls !! » s’offusquait un utilisateur.

Heureusement pour Charlotte, mais surtout pour Val, les poils repoussent !