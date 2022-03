La mauvaise fortune de ce chien dont la tête est coincée dans un mur se transforme en heureux dénouement

Une association est intervenue pour libérer la tête d’un chien coincée dans un bloc de béton. Elle avait été prévenue par un passant qui s’était inquiété pour le sort de l’animal. Le sauvetage a été filmé.

La curiosité des chiens les pousse quelquefois à se mettre dans des situations délicates. C’est précisément ce qu’a vécu Buddy, un croisé Pitbull de 2 ans. Sa mésaventure, qui s’est bien terminée grâce à des âmes charitables, est rapportée par FOX 10 Phoenix.

Une personne qui marchait dans la rue avait remarqué le canidé en mauvaise posture, la tête prise au piège dans l’une des ouvertures d’un bloc de béton intégré à un mur. Elle ne pouvait rien faire pour lui venir en aide, hormis prévenir les secours. C’est ce qu’elle a fait, puisqu’elle a contacté l’association de protection animale locale Arizona Humane Society.

Sans perdre de temps, l’organisation a envoyé 2 des membres de son personnel technique sur les lieux pour tenter de libérer le canidé. Ils ont méthodiquement élargi l’ouverture en utilisant un petit burin et un marteau, jusqu’à parvenir à créer suffisamment d’espace pour désincarcérer la tête de Buddy. La vidéo ci-dessous, publiée sur le compte YouTube de l’Arizona Humane Society, montre comment ses sauveurs ont procédé :

Play

Enfin libre, le chien a été emmené à la clinique vétérinaire de l’association, où il a reçu des soins pour des blessures sans gravité et pour désenfler sa tête et son cou.

Buddy a retrouvé sa famille

A l’Arizona Humane Society, on pensait d’abord avoir affaire à un chien errant. Toutefois, quelques jours plus tard, l’équipe a découvert qu’il avait une famille et qu’elle était à sa recherche.

Buddy a ainsi pu rentrer chez lui, auprès des siens, à Glendale dans la banlieue de Phoenix en Arizona.

