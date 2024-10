La Marche de l’Animal en Ville, un évènement joyeux pour sensibiliser le public à la place de nos boules de poils en milieu urbain et développer le vivre ensemble (vidéo)

Après Paris, puis Bordeaux, Mars Petcare, l’un des acteurs majeurs du secteur de l’alimentation pour animaux de compagnie, a choisi Lille pour accueillir la 4e édition de la Marche de l’Animal en Ville, ce vendredi 4 octobre, une jolie manière de saluer l’implication de la ville nordiste dans la cause animale.

Lauréate du palmarès 30 Millions d’Amis des villes pet friendly, Lille est en effet une des métropoles françaises les plus engagées en matière d’intégration de l’animal en ville, une problématique chère au groupe Mars Petcare qui est à l’origine de multiples initiatives pour le bien-être de nos chiens et de nos chats.

La Marche de l’Animal en Ville s’inscrit d’ailleurs dans le programme « Better Cities for Pets » au travers duquel Mars Petcare a l’ambition d’agir significativement afin de rendre les villes plus accueillantes pour les animaux de compagnie et leurs maitres.

C’est dans le cadre verdoyant du parc de la Citadelle de Lille et sous un soleil éclatant, que l’évènement a réuni une cinquantaine d'amoureux des animaux avec ou sans leurs boules de poils. En présence de Romain Dumas, président de Mars Petcare et Food France, de Catherine Brandicourt, directrice commerciale responsable de Mars Petcare en France mais aussi de Christelle Libert, élue municipale de Lille déléguée au bien-être animal, les participants ont pu partager un moment convivial autour d’une même conviction : nos fidèles compagnons ont parfaitement leur place en milieu urbain.

Les bienfaits des animaux en ville

La marche a été l’occasion de rappeler les bienfaits des animaux de compagnie sur la santé de leurs humains et notamment leur pouvoir déstressant. Cela est particulièrement vrai pour les chiens qui permettent non seulement de lutter contre la sédentarité de leurs maîtres, mais aussi de leur faire faire des rencontres. En effet, comme l’a justement souligné le parrain de l’évènement, l’animateur Christophe Beaugrand qui participe chaque année à la Marche : « un chien, c’est du lien social ».

Les participants à l’évènement l’ont très bien illustré en sympathisant autour de leurs boules de poils, des chiens de toutes les races, de toutes les tailles et de tous les âges (Berger Australien, Cocker, Teckel, Husky, Chihuahua, Rhodesian Ridgeback, Bouvier Bernois…). Leurs toutous avaient déjà donné l’exemple en se reniflant gentiment pour faire connaissance et commencer à jouer.

Tous sont unanimes : les animaux nous rendent la vie meilleure et il est donc naturel de leur rendre la pareille.

Améliorer l’intégration des animaux dans l’environnement urbain

Encadrée par 2 éducatrices canines afin que tout se déroule bien, la Marche de l’Animal en Ville a également été l’occasion d’échanger avec ces professionnelles pour faciliter la vie de nos toutous en ville. En effet, entre les parcs souvent fermés et les nombreux stimuli, l’environnement urbain est rarement adapté à nos amis les animaux.

Selon Clémence Clipet, éducatrice canine comportementaliste dans la région lilloise, le plus important est la sociabilisation. Les propriétaires de chiens qui vivent dans une grande ville devraient en effet prendre le temps de les habituer à rencontrer d’autres chiens, à croiser des vélos ou d’autres engins et à entendre les bruits urbains (voitures, travaux…).

Vous avez un chiot ou un chien très peureux ? Clémence conseille de le sortir à des heures stratégiques où il y a moins de stimuli : tôt le matin, vers 10/11h et après 19 h. La comportementaliste conseille également aux maîtres citadins de bien se renseigner sur les difficultés que certaines races pourraient rencontrer en ville avant d’adopter. Quand un Golden Retriever aura tendance à être globalement à l’aise, un chien de berger pourrait considérer que les vélos et les trottinettes sont le troupeau qu’il doit poursuivre et garder…

S’il n’est pas toujours facile d’être un chien en ville, les pouvoirs publics essaient toutefois de prendre en compte de plus en plus leur bien-être dans leurs politiques.

De remarquables efforts à poursuivre

Depuis la première édition de la Marche de l’Animal en Ville en 2021, Romain Dumas a vu une nette évolution de la place de l’animal en ville au niveau municipal. « On a vu un attachement de plus en plus important de la part des municipalités à cette cause. […] Dans la plupart des conseils municipaux, désormais, vous avez quelqu’un qui est en charge de la place de l’animal », a expliqué le président-directeur général de Mars Petcare & Food France.

Depuis la crise sanitaire, de nombreuses personnes ont en effet pris conscience du bénéfice apporté par les animaux de compagnie à la société, mais également à la ville. « Maintenant, charge à la ville aussi de s’adapter à cette nouvelle situation », a-t-il ajouté.

En cela, Lille est exemplaire. La métropole lilloise a ainsi mené une politique locale dynamique en faveur des animaux qui lui a permis de se hisser au premier rang des villes de France où il fait bon vivre avec son chien. Ce classement de l’association 30 Millions d’Amis est une belle reconnaissance de la mobilisation des élus et des agents de la ville pour améliorer le bien-être animal à Lille et offrir une place suffisante aux animaux et à leurs propriétaires. La métropole a notamment mis en place plusieurs caniparcs où les chiens peuvent courir et s’amuser librement.

En partenariat avec Mars Petcare, la ville fait également beaucoup dans le domaine de la solidarité en permettant aux personnes qui rencontrent des difficultés financières de continuer à nourrir correctement leurs animaux. « La ville de Lille a vraiment ouvert un chemin sur la dimension de la solidarité. », a assuré Romain Dumas. Lille est donc un exemple à suivre et doit encourager les autres villes à mener une politique favorable aux animaux de compagnie dans l’intérêt de tous.

Les propriétaires de chiens, de leurs côtés, se réjouissent de ces différentes initiatives en faveur des boules de poils. Vivant à proximité de la métropole lilloise, les maîtres de Romy et de Vicky, 2 adorables Teckels, se félicitent ainsi de cette évolution. « On a maintenant à cœur de faire des espaces verts même dans les grandes villes, la balade qu’on fait en est la preuve, elle a été rénovée. », ont-ils déclaré. Ils apprécient également la multiplication des évènements autour des toutous qui permettent de rencontrer avec plaisir d’autres propriétaires. La maîtresse de Romy et de Vicky est d’ailleurs à l’origine de la première « Sausage Walk » (marche des Teckels) à Lille qui s’est déroulée en avril dernier.

Son seul regret ? Le comportement parfois peu respectueux de certains maîtres. Si l'environnement urbain tend à s'améliorer pour nos toutous, le vivre ensemble a encore besoin de faire quelques progrès…