Retour sur « La Marche solidaire de l’Animal en Ville » organisée par Mars Petcare pour sensibiliser les Français et les autorités publiques

Chats, chiens et autres familiers tout aussi adorables ont une place de choix dans nos chaumières. Mais lorsqu’ils passent la porte d’entrée, pointent la truffe à l’extérieur et posent la patte sur le bitume, ils deviennent rapidement « animal non grata ». Pour redorer leur image, Mars Petcare a créé « La Marche solidaire de l’Animal en Ville », à laquelle l’équipe rédactionnelle de Woopets a participé. Yoann Latouche, expert animalier et fondateur de l’agence YLG , a mené la danse avec son enthousiasme intarissable. Topo.

Mercredi dernier, les aboiements des chiens se sont mêlés aux vrombissements des automobiles dans le 3e arrondissement de Paris. L’air frais de novembre n’a pas découragé les participants de la Marche solidaire de l’Animal en Ville, organisée par Mars Petcare en collaboration avec Claudine Besserer et Carine Mione de Royal Canin.

Soucieuse d’offrir un monde meilleur à nos boules de poils adorées, l’entreprise a mis en place cet événement visant à sensibiliser les Français et les autorités publiques. Dans le cadre de son programme Better Cities For Pets, le géant de la « petfood » travaille en symbiose avec des spécialistes animaliers, des associations et des élus municipaux afin de rendre les espaces urbains plus accueillants pour nos quatre-pattes.

Une Marche de l'Animal en Ville, animée par Yoann Latouche / © Lola Ledoux – YLG

En battant le pavé parisien sous un ciel bleu – couleur de l’intégrité ! –, le groupe a voulu réunir les possesseurs et les non-possesseurs pour faire progresser cette cause qui lui tient à cœur. Comme l’a expliqué Donatienne du Vignau, directrice communication chez Mars Petcare, le mouvement Better Cities For Pets, dans lequel s’inscrit cette balade symbolique, « se veut positif, ouvert et tourné vers les solutions ».

Pourquoi avoir choisi la Ville Lumière comme lieu de rassemblement ? « Parce qu’il y a encore plein de choses à faire, mais aussi parce qu’il y a une méconnaissance des bénéfices de l’animal de compagnie et de son rôle à nos côtés », a poursuivi notre interlocutrice.

Carine Celibert, Christophe Beaugrand et Donatienne du Vignau / © Lola Ledoux – YLG

« Nous pouvons tous faire des efforts »

Anne-Claire Chauvancy, présidente de l’association Action Protection Animale, s’est greffée à la meute avec l’un de ses toutous pour soutenir cette action. « C’est un sujet qui a été trop longtemps mis de côté, mais qui est essentiel au sein de la société actuelle, a-t-elle confié à la rédaction de Woopets, c’est important qu’un animal soit intégré dans une agglomération, mais aussi qu’il y ait du respect entre les propriétaires et les non-propriétaires. »

Pour cette passionnée de la gent canine et les autres participants, le constat est le même : le cœur de l’Hexagone n’offre pas suffisamment d’espaces dédiés à nos petits protégés. Vivre avec des canidés domestiques dans la capitale s’avère, encore aujourd’hui, difficile.

Les marcheurs se sont réunis au concept store de Royal Canin, situé au 126 rue de Turenne à Paris / © Lola Ledoux – YLG

Pour l’animateur Christophe Beaugrand, qui a assisté à l’événement en compagnie de sa chienne Madame, la question de l’éducation citoyenne se révèle être tout aussi fondamentale pour le « mieux vivre ensemble » dans les zones urbaines.

En plus d’apprendre le respect aux enfants, il estime « qu’il faudrait plus de distributeurs de sacs-poubelle à Paris, pour aider les citoyens à ramasser les déjections canines ». Interviewé par Woopets, le père de famille a ajouté : « Nous pouvons tous faire des efforts pour qu’il y ait un regard davantage bienveillant sur les animaux de compagnie. Tout le monde doit travailler ensemble. Et il y a encore du boulot ! »

L'animateur Christope Beaugrand et son amie à fourrure prénommée Madame / © Lola Ledoux – YLG

Des ateliers d’échanges au concept store de Royal Canin

Tous unis par la conviction que nos amis à fourrure ont autant leur place dans la cité que nous autres humains, les participants ont clôturé la marche solidaire en posant la patte dans un lieu emblématique du 3e arrondissement de Paris.

« Quoi de mieux que d’aller dans le concept store de Royal Canin, qui s’appelle "Comme Chien et Chat", pour montrer à quel point il fait bon vivre avec son animal, même dans la capitale ? », a souligné Donatienne du Vignau.

Claudine Besserer, Global Brand Communication Director chez Royal Canin / © Lola Ledoux – YLG

Dans cet écrin de boules de poils, les amoureux des animaux ont été accueillis par Claudine Besserer, Global Brand Communication Director chez Royal Canin, et ont assisté à 4 ateliers d’échanges :

« Bien vivre à Paris » : la mairie de « la cité de l’amour » a fait le point sur les initiatives mises en place pour vivre correctement avec son compagnon à 4 pattes.

la mairie de « la cité de l’amour » a fait le point sur les initiatives mises en place pour vivre correctement avec son compagnon à 4 pattes. « Éducation » : Pet Talk et la Centrale Canine ont délivré des conseils sur-mesure sur l’éducation du chien en milieu urbain.

et la ont délivré des conseils sur-mesure sur l’éducation du chien en milieu urbain. « Petsitting » : Animaute et Aristide ont partagé les solutions existantes pour faire garder son petit protégé, tout en sensibilisant à la lutte contre l’abandon.

et ont partagé les solutions existantes pour faire garder son petit protégé, tout en sensibilisant à la lutte contre l’abandon. « Transports petfriendly » : un porte-parole de G7 , centrale de réservation mettant en relation des chauffeurs avec des passagers, a présenté son option « Animal à bord » qui, comme son nom l’indique, favorise l’accueil de nos fidèles amis dans leurs véhicules.

Le programme « Better Cities For Pets » a été créé en 2017 aux États-Unis, puis a été appliqué en France / © Lola Ledoux – YLG

Selon Romain Dumas, président directeur général de Mars Petcare, il existe « de très belles initiatives en France » qui méritent d’être connues et partagées entre les municipalités. « Notre rôle, c’est de mettre tout le monde autour de la table », a ajouté ce dernier.

« Réducteurs de stress, coachs sportifs, vecteurs de lien social et soutiens émotionnels » : pour le PDG de Mars Petcare, nos partenaires à 4 pattes ressemblent à de véritables trésors, qu’il convient de préserver.

Romain Dumas, président directeur général Mars Petcare & Food France / © Lola Ledoux – YLG