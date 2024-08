La maîtresse de 2 Huskies transforme sa maison en aire de jeux pour leur permettre de s'amuser au frais (vidéo)

Les Huskies Sibériens sont plus à l’aise dans la neige que sous la canicule, ce n’est un secret pour personne. 2 des chiens de cette race ont la chance d’avoir une propriétaire prête à tout pour leur bonheur et leur bien-être.

Marriah adore ses amis à 4 pattes, en effet, et sait pertinemment qu’ils ont besoin de rester actifs tout en veillant à ce qu’ils ne souffrent pas des méfaits des hautes températures.

Elle cherchait donc un moyen de leur permettre de se dépenser et de s’amuser tout en restant au frais et n’y est pas allée avec le dos de la cuillère. La maîtresse des 2 joyeux toutous, qui répondent aux noms de Kakoa et Sky, a tout bonnement décidé de mettre en place une véritable aire de jeux, comme ceux que l’on met à la disposition des enfants, avec toutes sortes d’accessoires ludiques.

Cet incroyable mini parc d’attraction à domicile aménagé par Marriah, on peut le découvrir dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 3 août 2024 sur le compte TikTok consacré à la famille de Huskies et relayée par PetHelpful.

Comme expliqué plus haut, Marriah n’a vraiment pas lésiné sur les moyens. Entre le château et le terrain de football gonflables, les ballons et les balles multicolores à volonté, Kakoa et Sky ont eu l’embarras du choix et s’en sont donné à cœur joie.

Des chiens, mais aussi des animaux de ferme

Cet adorable duo canin était tout heureux de profiter de ces installations et leur bonheur est palpable dans la vidéo, qui est rapidement devenue virale sur TikTok où elle totalise 2,1 millions de vues à ce jour.



@thehuskyfam / TikTok

Avec une maman humaine aussi attentionnée, Kakoa et Sky n’ont jamais le temps de s’ennuyer et peuvent jouer en toute sécurité. Ils font aussi de belles et surprenantes rencontres, puisque Marriah élève également 2 vaches naines appelées Millie et Milo, ainsi que d’autres animaux de ferme dont une poule soie nommée Dorthy.