La maîtresse d'un chien aveugle et sourd utilise une technique adorable pour lui faire savoir qu'il est temps de rentrer (vidéo)

Aston est un chien parfaitement éduqué, bien qu’étant sourd et aveugle. Il obéit aux ordres que sa propriétaire lui donne en le touchant de différentes manières. Une vidéo impressionnante et assez émouvante les montre à l’œuvre.

Aston est un croisé Berger atteint de cécité due à la microphtalmie, une anomalie congénitale caractérisée par la très petite taille des globes oculaires. Il est également sourd.

Sa propriétaire prénommée Miriam fait régulièrement la démonstration sur le compte Instagram qu’elle lui consacre que son double handicap ne l’empêche ni de mener une vie heureuse, ni de recevoir une éducation de qualité.

Puisque ce chien ne peut ni voir ni entendre les ordres qu’on lui donne, Miriam lui a appris à obéir au toucher.

Dans la vidéo ci-dessous que relaie PetHelpful, on voit d’abord Aston jouer dans le jardin avec l’autre chien de la famille, un croisé Bouvier Australien « Blue Heeler » répondant au nom de Dax.

Pour faire comprendre à Aston que la récréation est finie et qu’il est temps de rentrer, Miriam attend patiemment qu’il s’approche d’elle pour le toucher sous la mâchoire de manière bien spécifique.

Elle explique qu’elle choisit soigneusement et avec précision les signaux qu’elle « enseigne à Aston, car son corps n’offre qu’un espace limité pour les signaux tactiles ». Autrement, le risque est qu’une confusion d’ordres se crée dans l’esprit de l’animal.

Une combinaison de 2 ordres tactiles

Miriam indique ainsi que lorsque le moment est venu pour le chien de regagner l’intérieur de la maison, elle combine 2 signaux qu’elle lui a déjà appris : « c’est terminé » et « allons-y ».

Pour faire le « c’est terminé », elle place la main sous son menton qu’elle caresse d’un mouvement vers le bas à 2 reprises. Pour ensuite effectuer le « allons-y », elle lui caresse le menton vers l’avant. Dès qu’il perçoit cette combinaison d’ordres, il court vers la porte. Message reçu 5 sur 5 par le brave Aston…

Un tel apprentissage nécessite assurément un travail énorme, une grande patience et beaucoup d’amour et de confiance entre le chien et son humaine. On ne peut qu’être admiratif face au résultat.