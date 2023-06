La guerre froide que se livrent un chien et un chat pour un panier amuse des millions d'internautes (vidéo)

Tous les jours, Minion le chien et Dagger le chat s’engagent dans un surprenant face-à-face heureusement dénué d’agressivité, mais où chacun fait preuve d’opiniâtreté. Au centre de leur petite guéguerre sans fin se trouve un panier. Chaque partie revendique la propriété de ce couchage moelleux et est prêt à tout pour se l’approprier.

Le compte TikTok « @oneandonlyminion » est consacré à un adorable chien répondant au nom de Minion et dont les aventures sont suivies par 1,8 million d’abonnés.

Ce croisé Teckel, Carlin et Chihuhua âgé de 9 ans est donc la vedette des vidéos qui y sont régulièrement postées par son propriétaire Nate Petroski. Ce dernier vit à Spencer dans l’Etat de Virginie-Occidentale (Etats-Unis). Minion n’est toutefois pas le seul animal à y apparaître et à s’y signaler par ses facéties. Dans cette maison vivent aussi 2 chats, dont un au pelage tigré et appelé Dagger.

Ce félin et son ami canidé s’apprécient, mais il leur arrive assez souvent de se chamailler pour une raison bien particulière. Dagger et Minion convoitent le même panier. Il semble que, à l’origine, le couchage en question appartienne au chien, mais le chat pense en être le propriétaire légitime.



@oneandonlyminion / TikTok

Quand ils se battent – jamais méchamment – pour conquérir l’objet de leur convoitise, cela donne lieu à une scène aussi drôle que surréaliste. Nate Petroski l’a d’ailleurs filmée et partagé la vidéo sur TikTok, où elle compte 2,1 millions de vues depuis sa mise en ligne le 15 juin. Elle est relayée par Newsweek.

Une guerre froide sans vainqueur

La plupart du temps, le scénario est le même. Minion est tranquillement couché dans son panier, puis Dagger veut s’y inviter. Le chat s’arrange pour trouver une petite place soit directement sur le toutou, soit à côté de lui malgré le manque d’espace.

Minion s’agace, change de position puis décide de se lever pour déplacer le panier, alors que Dagger y est toujours couché. Le chat s’en va, le chien pense pouvoir enfin s’y reposer tranquillement, mais le matou revient à la charge au bout de quelques minutes. Puis le cycle recommence.

Leur maître raconte avoir déjà assisté à ce petit manège 4 fois d’affilée. Il assure qu’il y a suffisamment de couchage à la maison pour tout le monde, « mais Dagger veut juste traîner [dans ce panier], tout comme Minion ».

Personne n’a véritablement eu le dernier mot jusqu’ici…