La fermeture du dernier cynodrome du pays offre un nouveau départ à près de 200 Lévriers Greyhounds

Les chiens de race Greyhound sont connus pour leur vitesse et leur endurance. Beaucoup d’entre eux étaient engagés dans des courses intenses, bien trop souvent au détriment de leur bien-être. Parmi les associations militant pour leur sauvetage figure Operation Greyhound, basée à El Cajon en Californie et fondée il y a 33 ans par Bruna et Bob Palmatier.

Au cours des dernières décennies, l’organisation a permis à des centaines de Lévriers Anglais d’en finir avec cette vie rythmée par les compétitions et d’en commencer une nouvelle auprès de familles aimantes.

Récemment, Operation Greyhound a secouru près de 200 de ces chiens à la faveur de la fermeture du dernier cynodrome du Mexique et les a transférés aux Etats-Unis, rapportait FOX 5.

Le cynodrome en question, baptisé Agua Caliente et situé à Tijuana, a officiellement cessé ses activités le 14 juillet 2024 à l’issue d’une ultime course. Les Greyhounds qui en faisaient partie ont été pris en charge par petits groupes. Les 3 derniers chiens, dont une femelle de 6 ans appelée Martha et ayant participé à 418 courses durant sa carrière, sont enfin arrivés en Californie.



Operation Greyhound / Facebook

Ils vont bientôt découvrir leurs nouveaux foyers en étant confiés à des familles d’accueil ou directement adoptés.

La fin d’une ère

Pour les Palmatier, c’est l’épilogue heureux d’un long parcours et tumultueux de sauvetage. « D'un côté, j'ai envie de pleurer de joie que ce soit fini, a déclaré une Bruna Palmatier submergée par l’émotion. D'un autre côté, je me dis : oh mon Dieu, je n'aurai plus jamais à m'occuper quotidiennement de lévriers. C'est un sentiment mitigé. »

Tous ces chiens n’auront désormais plus à vivre dans le stress et la fatigue des épreuves sportives. Ils courront désormais pour le plaisir et quand ils en auront envie aux côtés de leurs humains, et auront tout le temps de se détendre et de se reposer.

Operation Greyhound / Facebook