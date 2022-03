Pays de Galles : des associations de protection animale réclament l'interdiction des courses de Lévriers, une pétition est lancée

Des associations de protection animale galloises souhaitent que les autorités du pays mettent fin aux courses de lévriers, source de souffrances pour les chiens qui y prennent part. Une pétition a été adressée au Parlement dans ce sens.

Le lundi 7 mars, une pétition demandant l’interdiction des courses de Greyhounds et signée par plus de 35 000 personnes a été adressée au Senedd, le Parlement gallois. C’est Vanessa Waddon, fondatrice de l’association Hope Rescue, qui a remis le document au Comité des pétitions de l’assemblée parlementaire, rapporte Wales Online.

Hope Rescue est une association de protection animale basée à Llanharan, dans le sud du Pays de Galles. Récemment, elle a sauvé plus de 200 lévriers du dernier cynodrome gallois, où des courses de lévriers sont organisées une fois par semaine.

Ledit cynodrome a toutefois été revendu et pourrait intégrer le Greyhound Board of Great Britain, l’organisation régissant les courses de lévriers sous licence en Grande-Bretagne. Ce qui serait une très mauvaise nouvelle, puisque cela y porterait le nombre de compétitions hebdomadaires à 4 ou 5.

De ce fait, il risque d’y avoir encore plus de chiens en danger. C’est ce que craignent Hope Rescue et les autres associations se battant à ses côtés pour faire interdire cette pratique, dont Greyhound Rescue Wales et Forever Hounds Trust.

« Je n'avais aucune idée de la souffrance que les chiens enduraient »

Les courses causent, chez bon nombre de ces chiens, des blessures pouvant être graves : pattes, dos et crâne fracturés, problèmes de bien-être, voire décès dans certains cas.



Hope Rescue / Facebook

Vinnie est l’une de ces victimes. Ce Greyhound avait eu un caillou logé dans sa patte lors d’une compétition. Depuis, il marche en boitant. Après avoir été secouru par Hope Rescue, il a été adopté par Sarah et Raphael Jones. « Je pense vraiment que Vinnie nous a éduqués et nous a ouvert les yeux sur ce qui se passait dans les courses de Greyhounds, confie son nouveau propriétaire. J'avais fréquenté des cynodromes par le passé et je n'avais aucune idée de la souffrance que les chiens y enduraient ».

Malcolm Eames avait déjà adopté 3 de ces chiens depuis 1989. Le 4e et dernier en date est Hector, qu’une chute extrêmement violente dans un virage lors d’une course avait grièvement blessé. L’accident lui avait valu une fracture complexe, et les vétérinaires ne savaient pas s’ils allaient pouvoir sauver sa patte. Le miracle a toutefois eu lieu, mais « il a maintenant une plaque de métal avec 11 vis » dans le membre blessé, explique son maître.

« On est au 21e siècle, ce n'est plus acceptable »

Hector a eu de la chance par rapport à d’autres chiens de sa portée, l’un d’entre eux ayant perdu sa patte et un 2e ayant perdu la vie sur la table d’opération. « Nous avons besoin d'un Pays de Galles sans courses de lévriers […]. On est au 21e siècle, ce n'est plus acceptable », dit Malcolm Eames.

Lui, les Jones et de nombreuses autres personnes soutiennent bien évidemment la démarche de Vanessa Waddon et Hope Rescue. Tous espèrent voir la question sérieusement débattue par les élus et l’interdiction de ces courses de lévriers prononcée un jour.