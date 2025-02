La drôle de passion d’un Chihuahua pour le fil dentaire pourrait bien rendre les propriétaires de chien envieux (vidéo)

Certains maîtres tentent par tous les moyens d’aider leur chien à conserver une bonne hygiène buccale. Cela n’est pas une mince affaire, car nos amies les bêtes ont parfois bien du mal à se laisser faire ! Toutefois, certaines sont plus dociles que d’autres et, comme Smidge, apprécient même le moment du nettoyage.

Smidge, un Chihuahua au pelage noir, ressemble à la plupart de ses congénères, à un détail près. La boule de poils voue une passion dévorante pour le fil dentaire. Elle est toujours extrêmement impatiente à l’idée que sa maîtresse lui nettoie les dents. Une bizarrerie qui a beaucoup amusé les internautes.

Ils sont plus de 2000 à suivre les aventures de la chienne sur TikTok. La propriétaire du quadrupède publie fréquemment des vidéos du quotidien dans lesquelles Smidge est mis à l’honneur. Ainsi, le toutou est filmé dans tous ses états. Tantôt chez lui, tantôt à l’extérieur, il n’a pas l’air de s’ennuyer !

@alittlesmidge / TikTok

Une drôle de routine

À travers les publications, les internautes découvrent que sa maîtresse est toujours aux petits soins pour lui. Il est gâté, notamment en ce qui concerne la nourriture. En effet, sa propriétaire aime lui faire goûter de nouvelles saveurs, pour le plus grand plaisir du canidé ! Toutefois, son humaine tient à ce qu’il conserve une bonne hygiène dentaire et lui brosse les dents en fin de journée.

Elle s’est aussi rendu compte qu’il appréciait lorsqu’elle lui passait du fil dentaire. Plus que cela, Smidge adore cette routine et devient tout excité quand sa maîtresse sort la fameuse soie. Preuve à l’appui, une vidéo récemment postée sur TikTok et relayée par Newsweek.

A lire aussi : Une malicieuse petite fille vole le Husky de sa voisine pour aller jouer avec lui et le remplace par un chien en peluche (vidéo)

Les images, pour le moins originales, ont beaucoup amusé les internautes, qui se sont exprimés dans la section des commentaires : « Le chien était dentiste dans sa vie antérieure », plaisantait une personne, « C'est le patient que les dentistes du monde entier espèrent », affirmait un autre utilisateur de la plateforme.

Effectivement, Smidge ferait le bonheur des dentistes canins et de nombreux propriétaires envient certainement sa maîtresse !