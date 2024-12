Un chat charme TikTok avec sa routine unique du soir en lien avec le lave-vaisselle (vidéo)

Les chats font tout ce qu’ils veulent quand ils le veulent, et le beau Nacho ne fait pas exception à la règle. Ce chat très charismatique de race Oriental Shorthair est devenu une véritable star des réseaux sociaux. Sur TikTok, il a récemment tapé dans l'œil de millions d’internautes en raison de l’une de ses habitudes très particulières…

L’Oriental Shorthair est un chat rare aux expressions parfois presque humaines. Sur les réseaux sociaux, on n’en voit que trop peu… et c’est d’ailleurs pour cela que Nacho est particulièrement célèbre. Il faut dire que ce minou aux longues pattes a un caractère rigolo et des manières assez étonnantes. Il y a peu, sa maîtresse a partagé une vidéo sur le compte TikTok qui lui est dédié. Cette dernière a été relayée par le site PetHelpful. On peut y voir Nacho assis sur le comptoir de la cuisine, les pattes avant posées sur la porte ouverte du lave-vaisselle. “Nacho réchauffe ses délicates pattes de pince à salade tous les soirs à l'ouverture du lave-vaisselle”, peut-on lire en légende.

En effet, Nacho semble pleinement profiter de ce moment d’extase absolu. Telle une statue, il laisse la vapeur chaude envahir son corps tout en semblant somnoler. Visionnée plus de 12 millions de fois, cette vidéo est très rapidement devenue virale. Plus d’un million de personnes ont liké la scène tandis que 11 500 internautes ont laissé un petit commentaire. Parmi ces derniers, on peut voir celui de Google. “Les soins personnels quotidiens sont *tellement* importants”, a écrit avec humour la célèbre entreprise.

Des comparaisons hilarantes

D’autres internautes particulièrement inspirés ont comparé le chat a divers acteurs ou personnages fictifs célèbres. “On dirait Dewey de la série Malcolm”, plaisante l’un tandis que l’autre pointe du doigt la ressemblance avec l’acteur Adam Driver. Evidemment, avec ses grandes oreilles, Nacho n’a pas non plus évité la comparaison avec Dobby, l’elfe de maison dans la saga Harry Potter.

© orientalhonks / TikTok

Une famille hors du commun

En plus de Nacho, la famille a 3 autres chats, tous de la race Oriental Shorthair. Il s’agit de Roquefort, Obi et Amarone. Tous ont leur place sur le compte TikTok de la famille, pour le plus grand bonheur des 45 000 abonnés assidus. Nul doute qu’avec 4 matous aussi rigolos, la famille ne doit vraiment pas s’ennuyer !

