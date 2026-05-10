La disparition d'un Shar-Pei pendant l'accouchement de sa maîtresse mobilise une dizaine de voisins qui le retrouvent au bout de 2 semaines

Après 2 semaines d’errance, Teddy a finalement été retrouvé indemne et a pu regagner son foyer. Repéré près d’un site de camping, ce chien a été récupéré grâce à un dernier signalement décisif et à la mobilisation continue de proches et d’internautes. Il a ainsi eu l'occasion de rencontrer sa nouvelle « petite sœur », née la veille de sa fugue.

Dans le Missouri (Etats-Unis), un chien a été retrouvé sain et sauf après s'être échappé du domicile familial pendant l'hospitalisation de sa maîtresse, qui venait d'accoucher. Son escapade, qui aura duré 2 semaines, a pris fin grâce à la mobilisation de voisins et d'internautes, rapportait KYTV .

Jessieca Graham-Hollingsworth habite Springfield, mais elle n'était pas chez elle au moment où son chien Teddy, Shar-Pei de 5 ans, s'était enfui de la maison. Elle se trouvait, en effet, à l'hôpital, ayant donné naissance à une petite fille le 18 mars 2026.



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Le quadrupède a fugué le lendemain de l'accouchement. Assez rapidement, un groupe d'une dizaine de personnes s'est formé dans le voisinage pour partir à sa recherche. Leur mission s'annonçait difficile, d'autant plus que Teddy est du genre « têtu », d'après sa propriétaire. « Je pense qu’il les ignorait tout simplement, explique cette dernière. Je crois qu’à un moment donné, il trouvait amusant de courir partout comme s’il était dans un immense parc à chiens. On ne s’attendait pas à ce que ça dure 2 semaines entières ».

Le mari Devin Hollister-Graham participait également aux recherches, mais il a dû y renoncer avec l'arrivée du bébé à la maison. « Nous n’avions pas fermé l’œil de la nuit, alors il a décidé que je devais arrêter les recherches, raconte la maman. Heureusement, nous avions beaucoup d’amis et de membres de la famille qui nous ont été d’une aide précieuse. Ils ont cherché pendant plusieurs jours ».

Le couple a publié des appels à témoins, notamment sur la page Facebook « Leigh’s Lost and Found ». C'est par ce biais que des témoins ont dit avoir aperçu le Shar-Pei aux abords d'un site de camping à la périphérie de la ville et à proximité de la célèbre Route 66. Il n'y a toutefois pas eu d'autres signalements par la suite.

« Il s'est précipité sur moi »

« Nous avons décidé de publier un nouvel avis de recherche et d'y ajouter une récompense, car nous pensions qu'en l'absence de signalements, quelqu'un l'avait emmené », dit Jessieca Graham-Hollingsworth.

2 semaines après la disparition de Teddy, la famille a reçu l'appel tant espéré ; à l'autre bout du fil, un habitant leur annonçait qu'il venait de le retrouver sur une propriété privée, près du site de camping. Le couple a sauté dans la voiture, emmenant la fillette nouveau-née, et s'est rendu à l'endroit indiqué en compagnie d'une agente animalière.

Cette dernière « m'a conseillé de ne pas l'appeler, raconte la maîtresse du chien. Elle m'a dit de mettre une lampe torche sur mon visage. Dès que je l'ai fait, il m'a regardé, puis a regardé la dame qui avait aussi une lampe torche, et là, on voyait bien dans son regard : "C'est mon humaine." Et il s'est précipité sur moi ».

S'il a perdu près de 8 kilogrammes, Teddy était globalement en bonne santé. Il a désormais tout le temps de retrouver des forces et du poids à la maison, mais aussi de faire la connaissance du bébé.



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Le conseil Woopets : comment approcher un chien retrouvé après une longue fugue ?

Un chien en errance depuis plusieurs jours peut être en « mode survie », donc désorienté, stressé ou méfiant, et ce, même envers son maître. Une mauvaise approche risque de le faire fuir à nouveau. Il est plutôt conseillé de :

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