La diffusion d'une vidéo montrant un chien enchaîné dehors et négligé à l'extrême lui donne une lueur d'espoir

Depuis combien de temps Bentley était-il ainsi livré à lui-même, enchaîné dehors, à la merci des éléments et même entouré de vautours ? L’enquête ouverte par les autorités judiciaires répondra probablement à cette question et à tant d’autres, le propriétaire de ce chien faisant l’objet de poursuites.

Un chien a été retiré à son propriétaire maltraitant et ce dernier arrêté après la diffusion d’une vidéo dénonçant les conditions de vie de l’animal, rapportait WSOC-TV.

Le 17 février 2024, une internaute a partagé sur Facebook une vidéo dévoilant un spectacle des plus tristes, celui d’un chien vivant dans la négligence la plus totale. Appelé Bentley, le canidé en question était enchaîné dans un jardin du comté de Gaston, en Caroline du Nord (Etats-Unis), avec pour seul abri une caisse métallique recouverte de ce qui restait d’une bâche.



Daniell Bowman Setzer / Facebook

Ce Goldendoodle ou Labradoodle à la robe noire ne pouvait donc pas se protéger des éléments. Son pelage était dans un état déplorable et des vautours s’activaient autour de lui. Une vision faisant froid dans le dos.

« Ce chien ne mérite pas cette torture », écrivait la personne ayant partagé cette séquence qui a rapidement fait bouger les choses.

Le jour-même, en effet, des agents du service de protection et d’application de la loi du comté (Gaston County Animal Care and Enforcement) se sont rendus sur les lieux. Un membre de la communauté en a fait de même pour essayer d’améliorer un tant soit peu les conditions de vie du pauvre chien. Il lui a apporté une niche, un couchage et un seau d’eau.

Bentley se remet chez une autre famille

Bentley a d’abord été emmené chez un vétérinaire local, en compagnie de son propriétaire, pour un premier examen. Le lendemain, il a été examiné de manière plus approfondie en clinique vétérinaire. Il a dû être anesthésié pour recevoir toilettage et soins, notamment pour une blessure infectée au cou.

Daniell Bowman Setzer / Facebook

Retiré à son maître, le chien a été confié à une autre famille en attendant qu’on lui trouve un foyer pour toujours.

Le mardi 20 février, le Gaston County Animal Care and Enforcement a annoncé que le propriétaire, Carl Lee Poston (23 ans), a été arrêté et qu’il sera poursuivi pour cruauté animale.