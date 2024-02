En soulevant une bâche intrigante, le bénévole d’un refuge est témoin de la lâcheté d’un individu

Chaque jour, des animaux sont abandonnés par leur propriétaire pour diverses raisons. Si certaines personnes respectent les procédures, d’autres ont souvent honte d’affronter le personnel du refuge et agissent de façon irresponsable. Le maître de Gabby, Peaches et Cyrus, par exemple, a décidé de les laisser dans une cage avec pour seule protection une bâche en plastique.

Un membre du San Antonio Animal Care Services, refuge du Texas (États-Unis) a découvert une bâche verte sur un parking de l’établissement. Celle-ci cachait 3 boules de poils terrorisées et trempées par la pluie qui tombait à flot ce jour-là. Elles ont été prises en charge par les bénévoles, puis placées à l’adoption.

Le propriétaire des animaux, 2 Bergers Allemands et un Chihuahua, avait choisi la pire manière de les abandonner. Des orages violents grondaient la matinée de leur sauvetage et les pauvres canidés n’avaient aucune possibilité de se mettre à l’abri. Ils étaient simplement restés dans leur cage, totalement impuissants, en attendant que quelqu’un vienne les chercher.

Un constat aberrant

Ce n’est que plus tard dans la matinée qu’un bénévole de l’organisme a repéré la bâche placée au-dessus des enclos. Celle-ci n’avait pas été suffisante pour protéger les quadrupèdes des intempéries. En la soulevant, l’homme les a découverts trempés, mais surtout traumatisés par ce qu’ils venaient de vivre.

Il a immédiatement appelé du renfort pour qu’ils soient pris en charge et mis à l’abri au refuge. Lequel était déjà surpeuplé, mais ne pouvait pas laisser les boules de poils livrées à elles-mêmes. Après quelque temps sur place, l’un des Bergers Allemands, Peaches, et le Chihuahua Gabby ont pu quitter le chenil pour rejoindre leur famille pour la vie. De son côté, Cyrus a été transféré vers un autre refuge afin de maximiser ses chances d'être adopté : « Leur avenir s'annonce génial » témoignait Lisa Norwood, responsable des relations publiques au refuge.

Un comportement dangereux pour les animaux

Relayée par The Dodo, elle n’a pas manqué de souligner l’irresponsabilité du propriétaire des chiens. Si ces derniers sont désormais en sécurité auprès de bienfaiteurs, leur destin aurait pu être tout autre s’ils n’avaient pas été retrouvés. De plus, ils ont probablement vécu un énorme stress à cause du tonnerre et de la circulation autour d’eux.

Pour Lisa, ces abandons sont toujours difficiles à vivre : « Chaque fois que quelque chose comme cela se produit, nous sommes tristes et un peu frustrés » a-t-elle confié. Le fait de savoir Peaches, Cyrus et Gabby entre de bonnes mains lui met un peu de baume au cœur.

