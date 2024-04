La détresse d'une chienne dont les chiots ont été vendus à la sauvette émeut policiers et communauté qui passent à l'action

Il n’y a rien de plus traumatisant pour une maman chien que la disparition de ses petits, a fortiori quand ce sont des nouveau-nés. C’est hélas ce qu’a vécu une chienne nommée Mya récemment. Si tous ses chiots n’ont pas encore été retrouvés, le geste d’un homme pris de remords lui a permis de retrouver un certain apaisement.

Priver des chiots âgés d’une semaine de leur mère revient à les condamner. Pour cette dernière, le désarroi est total et il lui est difficile de le surmonter, à moins qu’on lui rende sa progéniture.

Le jeudi 18 avril, le service de contrôle des animaux de Wolcott, dans l’Etat du Connecticut (Etats-Unis), lançait un appel à l’aide après la découverte, l’avant-veille au soir, d’une chienne allaitante abandonnée sans ses chiots.

Appelée Mya, elle avait été recueillie par un passant qui l’avait ensuite emmenée au chenil dudit service, qui demandait à toute personne détenant une information susceptible de réunir la famille canine et d’identifier le responsable de la lui transmettre.

Le lendemain, les autorités réitéraient leur appel, tout en précisant que Mya avait mis bas 8 jours plus tôt. Pour encourager d’éventuels témoins à se manifester, Desmond's Army et plusieurs autres organisations locales ont constitué une cagnotte de plusieurs milliers de dollars en guise de récompense.

L’évolution que cette affaire a connue samedi a apporté du baume au cœur de la chienne désemparée. D’après le New York Post, un individu « sans cœur » avait vendu les 7 chiots de Mya sur le parking d’une grande surface. 2 d’entre eux, achetés par un homme, ont été ramenés par ce dernier. L’acheteur a ensuite aidé la police locale à récupérer un 3e petit canidé.



Wolcott Dog Pound / Facebook

« Un chiot de plus récupéré ce matin ! Encore 3 »

Le samedi 20 avril, donc, les nouvelles livrées par le chenil du service animalier de Wolcott et relayées le 21 avril par NBC Connecticut redonnaient de l’espoir, avec le retour sain et sauf d’un 4e chiot ce matin-là.

« Continuez de partager ! Un chiot de plus récupéré ce matin ! Encore 3 », peut-on lire dans cette publication où l’on voit le dernier petit rescapé en date entre les mains d’une bénévole, les yeux encore clos.

Avec ses 4 chiots sous sa protection, Mya est un peu plus apaisée. L’enquête des forces de l’ordre et les efforts de la communauté se poursuivent dans l’espoir que la portée soit de nouveau au complet. La chienne a besoin de tous ses bébés et ceux-ci ont besoin de leur maman.