La chienne d'une sans-abri urine du sang, des bénévoles remuent ciel et terre pour lui sauver la vie

Au cours du mois de janvier 2022, les bénévoles de l'association Solidarité animaux en détresse 06 ont tendu la main à Poshka, une chienne appartenant à une jeune femme sans domicile fixe. Une opération chirurgicale a été nécessaire pour sauver la vie de l'animal gravement malade. Récit.

Certaines rencontres ne laissent pas indifférent et changent le cours d'une vie. C'est ce que l'histoire de Poshka nous apprend.

En début d'année, la distribution de manteaux et de friandises en faveur des chiens de personnes sans domicile fixe organisée dans les rues de Cannes par l'association Solidarité animaux en détresse 06, s'est soldée par une opération de sauvetage. Une chienne, appartenant à une jeune femme confrontée à une grande précarité, était souffrante : Poshka urinait du sang.

Ni une ni deux, les volontaires ont proposé leur aide : lueur d'espoir pour ce canidé malade, âgé de 9 ans. « Son regard triste en disait long, a confié Marie Bibiano, présidente de l'organisme, à Woopets, nous avons décidé de l'emmener au plus vite chez notre vétérinaire en insistant sur l'urgence. »

La douce Poshka a laissé le praticien palper son ventre, effectuer des injections pour calmer la douleur et réaliser une analyse d'urine. La belle à la robe bringée a fait preuve d'un calme et d'un courage remarquables. Un comportement exemplaire, qui lui a valu une succulente friandise ! Mais Poshka était-elle enfin sortie d'affaire ?

« La chienne s’est mise à pleurer dès qu’elle a entendu la voix de sa propriétaire »

Hélas, le temps a filé, mais n'a pas emporté les maux de Poshka dans son sillage. Quelques jours après sa première visite chez le vétérinaire, l'état de la chienne a empiré. Inquiets, ses anges gardiens ont de nouveau déployé leurs ailes et l'ont conduite à la clinique.

C'est la douche froide : une échographie et une radiographie ont révélé la présence de calculs aussi gros que des galets, empêchant quasiment le passage de l'urine.

Le 18 janvier 2022, Poshka s'est donc retrouvée allongée sur la table d'opération. Au total, 5 énormes masses ont été retirées lors de cette intervention longue et délicate. Résultat ? La patiente a été sauvée, pour le plus grand soulagement des membres de l'association.

« Nous avons demandé que la chienne reste la nuit par précaution, elle a été très sage, a expliqué notre interlocutrice, le lendemain nous y sommes retournés avec la jeune femme, grand moment des retrouvailles ! La chienne s’est mise à pleurer dès qu’elle a entendu la voix de sa propriétaire, nous avions tous les larmes aux yeux ! Elle nous a remerciés chaleureusement. » Une question quant aux frais vétérinaires ? Ils ont été réglés grâce à une cagnotte en ligne.

En plus d'avoir eu la vie sauve, Poshka s'est vu offrir un baluchon rempli de cadeaux précieux de la part de ses bienfaiteurs. Marie et son équipe lui ont généreusement donné « un petit manteau douillet, une belle laisse, des antiparasitaires et un panier ».

Une rencontre salvatrice, un dévouement admirable, un geste d'humanité, qui prouve que la solidarité existe encore et toujours en ce bas monde... L'association porte bien son nom.

Donner un coup de pouce aux propriétaires et à leurs animaux dans le besoin

Même si l'association demeure une banque alimentaire d'urgence pour animaux en détresse, elle se retrouve de plus en plus au cœur de sauvetages.

« En 2021 nous avons eu 15 000 € de frais vétérinaires en plus des 27 tonnes de nourriture pour chats et chiens offerts par notre association aux plus démunis, a indiqué Marie Bibiano, à ce jour ce sont 800 animaux qui sont sous l’aile protectrice de Solidarité animaux en détresse 06. [...] Nous sommes 3 à gérer tout cela, mon mari, moi-même et notre bras droit (experte en sauvetage). »

Les bénévoles ne cessent d'arpenter les rues afin de tendre la main aux propriétaires et à leurs animaux dans le besoin. Un travail de longue haleine, mais qui en vaut la peine quand on voit toute la joie répandue en chemin. N'y a-t-il rien de plus beau et satisfaisant que de dessiner un sourire radieux sur un visage ?

En plus de faire des dons à cette association, vous pouvez devenir parrain ou marraine vétérinaire pour 10 € par mois (aide à de nombreux frais vétérinaires).

Crédits photo : Solidarité animaux en détresse 06