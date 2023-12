La bravoure silencieuse de Falco, chien blessé par balle en protégeant son jeune maître

« C'est cruel. C'est maléfique. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez [le tireur] pour venir ici et tirer sur un chien devant une famille », déclarait Hailey Hernandez après l’attaque dont son ami à 4 pattes a été victime.

Celle-ci a eu lieu le dimanche 19 décembre à Scottsdale, près de Phoenix en Arizona (Etats-Unis). Ce soir-là, le fils de Hailey Hernandez, âgé de 12 ans, jouait tranquillement dans le jardin de derrière, rapportait WNDU. Un individu s’est alors approché, a pris son arme et a fait feu.



WNDU

Le tir a atteint Falco, le Husky Sibérien de la famille. Cette dernière craignait le pire pour le chien de 2 ans.

Horrifiés et sous le choc, Hailey Hernandez et son mari l’ont aussitôt emmené aux urgences vétérinaires. Par chance, le chien a survécu. Pour sa maîtresse, « c’est un miracle ».

« Une balle a traversé le nez de Falco et s'est logée dans sa langue, détaille-t-elle. Des fragments du projectile et d’os sont encore coincés dans sa langue et sa mâchoire supérieure. »



WNDU

« Il est notre protecteur, notre héros »

Le Husky était prêt à tout pour protéger sa famille et a bien failli y laisser la vie. « Il est notre protecteur et j'ai l'impression que ce jour-là, Falco était notre héros », dit la maman qui pensait vraiment l’avoir perdu.



WNDU

A lire aussi : Cette petite fille prend grand soin de 4 chiots abandonnés et noue une forte amitié avec eux (vidéo)

Peu après cette terrible agression, la police locale a identifié et interpellé un suspect. Il s’agit d’un habitant du quartier répondant au nom de Matthew Patrick Wazny.

A l’arrivée des forces de l’ordre à son domicile pour procéder à son arrestation, il se trouvait dans son jardin et était visiblement ivre. Les policiers ont découvert chez lui une arme à feu dont le calibre correspond au projectile ayant atteint Falco.

Le courageux chien a pu quitter la clinique vétérinaire et se rétablit doucement. Pour le moment, il ne peut pas aboyer ni émettre le moindre son.