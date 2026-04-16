L'obligation de tenir son chien en laisse en forêt est entrée en vigueur cette semaine dans toute la France, jusqu'à 750 euros d'amende en cas de non-respect

Les chiens doivent impérativement être tenus en laisse lors de toute sortie en forêt entre le 15 avril et le 30 juin, qui est une période cruciale pour la faune. Ne pas se plier à cette règlementation instaurée il y a 71 ans expose à une amende forfaitaire de 135 euros, pouvant grimper jusqu’à 750 euros dans certains cas.

Depuis hier, mercredi 15 avril, il est interdit de promener son chien en forêt sans le tenir en laisse, rappelait 20 Minutes . Cette mesure destinée à préserver la faune sauvage est en vigueur jusqu'au 30 juin.

Tout au long de l'année, les propriétaires de chiens sont tenus de garder leurs compagnons à fourrure sous surveillance et faire en sorte qu'ils ne se trouvent pas à plus de 100 mètres lorsqu'ils évoluent dans un secteur forestier. Cette règlementation est renforcée entre la mi-avril et la fin juin, avec l'interdiction de laisser les canidés circuler sans laisse dans les zones concernées durant cette période.

Cette disposition entrant en vigueur chaque année a pour origine l'arrêté du 16 mars 1955, pris par Jean Sourbet, ministre de l'Agriculture de l'époque.

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Sur le site Service Public , il est précisé que l'obligation de la laisse s'applique partout en forêt, à l'exception des allées forestières. Autrement dit, « les routes, les chemins, les sentiers forestiers (sentiers de grande randonnée ou GR, chemins de promenade…) ».

Pourquoi du 15 avril au 30 juin ? Car il s'agit d'une période de l'année particulièrement sensible pour les espèces animales qui vivent en forêt. Cette saison correspond au début des naissances chez les mammifères et de la nidification chez les oiseaux. Il s'agit donc de protéger ces animaux et d'assurer des conditions favorables à leur repeuplement.

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La sanction : jusqu'à 750 euros

En quoi les chiens pourraient-ils perturber ces processus ? Le site Service Public explique que « grâce à leur flair extrêmement développé, les chiens peuvent facilement repérer les nouveaux nés en forêt ainsi que les oiseaux qui nichent au sol dans des espaces ouverts. Leur simple présence peut déranger et stresser des animaux forestiers particulièrement sensibles pendant cette période caractérisée par le début de la mise-bas des mammifères ; les chiens mettraient alors en péril la reproduction d’une partie de cette faune sauvage. ».

Le non-respect de l’obligation de tenir son chien en laisse, du 15 avril au 30 mai et dans les zones concernées, est passible d’une amende forfaitaire de 135 euros. Ce montant peut vite grimper et atteindre un maximum de 750 euros dans certaines situations, notamment en cas de récidive ou de dégât causé à la faune…