L'intervention héroïque d'un chien qui sauve sa petite propriétaire de 12 ans pourchassée par un homme en camionnette !

Aux Etats-Unis, une enfant de 12 ans a pu échapper à son agresseur grâce au chien de son père. Le courageux animal n’a pas hésité à se porter à son secours en maîtrisant l’individu et a contraint ce dernier à prendre la fuite. La police est à la recherche du suspect.

Nos chiens ne manquent pas une occasion de faire preuve de leur formidable loyauté. Récemment, l’un d’eux l’a fait en sauvant sa jeune maîtresse alors que cette dernière était poursuivie par une personne visiblement malintentionnée, comme le rapportait Newsweek ce mercredi 19 mai.

L’agression a eu lieu samedi dernier (15 mai) à Fairfield Township, dans l’Etat de l’Ohio. Au volant d’une camionnette de couleur rouge / brun, un homme s’est mis à suivre une fille de 12 ans pour une raison encore inconnue à ce jour.

Lorsqu’elle s’en est aperçue, l’enfant a couru vers le magasin de son père, situé sur la route Columbiana-Waterford. Le conducteur est alors descendu de son véhicule pour la poursuivre à pied.

C’est là que le chien de son père a surgi et pris la défense de la victime. Le vaillant canidé a sauté sur l’individu et l’a fait chuter. « Il ne l’a pas raté », a confié l’un des policiers enquêtant sur cette affaire à la chaîne WKBN.

L’automobiliste n’a eu d’autre choix que de prendre la fuite. Il a regagné son pick-up et pris la direction de New Waterford, vers le Sud-est.

L’enfant et son chien indemnes, le suspect activement recherché

La fille et le chien sont sains et saufs. Le père a déposé plainte ce lundi auprès du bureau du shérif du comté de Columbiana, dont les agents sont à la recherche d’informations permettant d’identifier et d’arrêter le suspect.

Ni le nom ni la race du brave chien n’ont été spécifiés, même si l’une des personnes ayant commenté le post Facebook du bureau du shérif local a parlé d’un Dobermann, comme celui de la photo ci-dessous.