L'influenceuse Alix pleure la disparition de son chat Savannah et appelle à l'aide pour le retrouver ! (vidéo)

Inconsolable, Alix a fait part de son désarroi sur Instagram après la perte de son chat Rajah. Le Savannah a, en effet, disparu à Marbella et sa maîtresse remue ciel et terre pour le retrouver. Elle a lancé un appel à témoin ce matin.

En mai dernier, l’influenceuse Alix, vue notamment dans le programme de téléréalité « Les Marseillais », annonçait qu’elle avait adopté un chat Savannah d’un peu plus de 8 semaines.

Elle expliquait qu’elle était pleinement consciente des besoins et du caractère spécifiques d’un tel félin, en partie sauvage, et mettait en garde contre les abus et la méconnaissance de la race. Elle n’avait pas encore révélé le nom du chaton à l’époque, mais on le connaît depuis : Rajah.

Tout allait bien pour l’animal et sa propriétaire jusqu’à ce mercredi soir et la disparition de Rajah. La jeune femme de 27 ans et son ami à 4 pattes étaient installés à Marbella, dans le Sud de l’Espagne, depuis quelques temps, mais elle se trouvait à Paris quand le chat s’est volatilisé.

« J’ai l’impression d’avoir perdu mon enfant »

Ses proches, qui s’occupaient de Rajah en son absence, l’ont cherché partout mais en vain. Alix a regagné la station balnéaire espagnole le lendemain et s’est aussitôt mise à sa recherche, sans plus de résultat.

Des détails qu’elle a livrés ce matin dans une série de stories Instagram, où elle apparaît bouleversée et en larmes. « Il faut que je le retrouve. J’ai l’impression que j’ai perdu mon enfant et c’est horrible », peut-on l’entendre dire dans ces courtes vidéos où elle exprime sa détresse et lance un appel à témoins.

Elle invite les personnes qui la connaissent et qui habitent Marbella et la proche commune de Benahavis à contacter son entourage si elles venaient à apercevoir le jeune chat de 11 mois. Auquel cas, il ne faudrait pas essayer de le toucher, car l’animal risquerait de prendre peur, voire se montrer agressif, prévient Alix.

Elle ajoute qu’elle a contacté les associations et les refuges de la région à ce sujet. Elle a également placardé et distribué des avis de recherche, tout en sillonnant les routes à pied dans l’espoir de retrouver Rajah.

