Alix, l'influenceuse star, heureuse d'adopter un chat Savannah. Elle met en garde ses abonnés sur les abus de l'adoption

En plein confinement, Alix a accueilli son nouveau compagnon, un chaton en partie sauvage, puisqu’il s’agit d’un Savannah.

Star de téléréalité, notamment avec Les Marseillais, et influenceuse sur Instagram, Alix a récemment présenté sur le réseau social « l’homme qui partage [sa] vie » désormais : un jeune chat de race Savannah.

Le chaton est âgé d’un peu plus de 8 semaines. Elle le nourrit donc au biberon, comme on peut le voir dans plusieurs de ses stories. La jeune femme s’emploie également à lui assurer les meilleures conditions de vie possibles, adaptées à ses spécificités, car le Savannah n’est pas un chat comme les autres. Elle envisage même de déménager très prochainement dans une plus grande maison pour que l’animal bénéficie de davantage d’espace.

Un permis spécial pour l'adopter auprès d'un élevage agréé

Même si elle ne veut pas encore révéler son nom, Alix parle beaucoup de son nouveau compagnon félin sur Instagram. Elle explique qu’il provient d’un élevage réputé, bénéficiant des accréditations nécessaires pour la détention, la reproduction et la vente de cette race. Elle-même a dû obtenir un permis spécial pour l’adopter.

Il a, en effet, le statut d’animal « non domestique ». Autrement dit, il n’est ni sauvage, ni domestique aux yeux de la loi. Il est concerné par une règlementation spécifique qui stipule notamment que, à moins d’être un éleveur possédant les autorisations adéquates, on ne peut pas le faire se reproduire.

L'influenceuse met en garde ses abonnés contre les abus d'adoption de ces animaux

Le Savannah ne doit pas être confondu avec le Serval, dont il est historiquement issu et qui, lui, est un animal sauvage à 100%. Tous 2 sont inscrits en annexe II de la Cites (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) et en annexe B du règlement CE n°338/97. Son adoption est interdite et la jeune femme ne manque pas de le préciser.

C'est un chat rare et qui, bien que d'ascendance sauvage, possède un caractère commode. Il faut aussi savoir qu'à l'âge adulte, il peut peser jusqu'à 14 kg et mesurer 45 cm. Sa taille imposante et son besoin d'activité font qu'un tel animal ne peut pas s'adapter à tous les environnements.

Toutes ces dispositions, Alix en a pris connaissance en adoptant son chaton et elle en parle d’ailleurs dans ses publications. L’influenceuse de 27 ans insiste sur le fait que détenir un tel animal nécessite toute une organisation pour répondre à ses besoins. Elle explique, par exemple, que l’éleveuse est restée un moment chez elle pour assurer la transition et la bonne intégration dans son nouveau foyer.

Une belle complicité semble déjà s’installer entre le félin et Alix, qui dit être complètement amoureuse de lui. On peut s’en rendre compte dans la vidéo ci-dessous, où on la voit le caresser pendant qu’il dort, lui donner le biberon et jouer avec lui.