L'incroyable mobilisation des internautes pour sauver le chien malade d'une adolescente de 13 ans

Dani Hernandez est extrêmement reconnaissante envers tous ceux qui ont adressé des dons et qui lui ont ainsi permis de faire opérer sa chienne. Celle-ci souffrait de 2 tumeurs, et la famille de l’adolescente n’avait pas les moyens de la soigner.

Les propriétaires de Benji sont soulagés. Cette chienne a été sauvée grâce à la mobilisation de dizaines d’anonymes ayant participé à la cagnotte mise en ligne par leur fille. Dani Hernandez, 13 ans, les a remerciés lors de son passage sur NBC 7 cette semaine.

Un mois plus tôt, cette habitante de City Heights, quartier de San Diego dans l’Etat de la Californie, était passée sur la même chaîne pour appeler à l’aide. Elle annonçait que sa chienne était malade et que ses parents n’avaient pas les ressources pour payer ses soins.

You’re going to need to some good news today. Today, YOU are the good news. @nbcsandiego at 4:30 and 6:00. pic.twitter.com/d9KI5jj3WU

Le vétérinaire avait, en effet, décelé 2 tumeurs cancéreuses chez Benji ; une dans son estomac et une autre dans une glande mammaire. L’opération pour retirer ces tumeurs représentait un coût trop élevé pour les Hernandez : 1400 dollars (1150 euros environ).

Dani a alors lancé une campagne de dons sur la plateforme GoFundMe dans le but de récolter suffisamment de fonds pour faire opérer son amie à 4 pattes. L’objectif a non seulement été rempli, mais le total des contributions a même atteint le triple de ce qui était demandé.

C’est donc en arborant un grand sourire que la pré-adolescente est réapparue ce mercredi 6 janvier sur NBC 7 pour annoncer la très bonne nouvelle. Sa chienne a été opérée avec succès et ses tumeurs ne sont désormais plus qu’un mauvais souvenir. Benji a également été stérilisée. « Les vétérinaires nous ont dit que tout se déroulait normalement », confiait sa jeune maîtresse.

YOU made a difference in this story. YOU donated the money that paid for the procedure that likely saved a teen's best friend's life. Benji has the scar to prove it. @nbcsandiego at 6:00. pic.twitter.com/46mM3cbwXb