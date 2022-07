L’incroyable métamorphose de Poppy après avoir été négligée : sa maîtresse jugée par la justice

Le 12 janvier 2022, Kyla Martin, une femme résidant à Burslem dans le Staffordshire en Angleterre avait conduit sa femelle Whippet de 2 ans nommée Poppy chez le vétérinaire.

La malheureuse était dans un état de santé plus qu’alarmant. Elle était très fortement émaciée et diverses lésions sur son corps indiquaient qu’elle était négligée. Pourtant, sa maîtresse avait mentionné au soigneur qu’elle avait perdu son poids en 2 semaines et que les blessures étaient apparues dans ce même laps de temps.

Le professionnel a donc proposé de réaliser une prise de sang pour exclure toute raison médicale importante à l'origine de son état, mais la femme avait alors décrété ne pas en avoir les moyens financiers et préférait euthanasier Poppy.

Le vétérinaire averti a par conséquent immédiatement contacté la RSPCA pour qu’elle saisisse l’animal.

« Nous craignions que Poppy ne passe pas la nuit »

Poppy ne pesait que 13,7 kilogrammes. En raison de cette faible masse musculaire, ses os étaient lacérés. Par ailleurs, elle avait un abcès infecté de 5 cm de diamètre sur le dos et il lui manquait le bout de la queue.

« Nous ne pouvons dire si la blessure à la queue est due à un traumatisme ou a été auto-infligée en raison d'une faim extrême », a déploré un porte-parole au Mirror.

Poppy a fait preuve d’une résilience hors pair et a supporté les différents soins avec courage. Les blessures ont été désinfectées et sa queue amputée à 2 reprises. Poppy a également été opérée d’un kyste ainsi que d’un tympan perforé et a été stérilisée.

En parallèle, les membres du refuge lui apportaient toute l’attention qu’elle méritait et contrôlaient son régime alimentaire afin qu’elle retrouve son poids de forme.

Aujourd’hui, Poppy est métamorphosée. Elle a repris confiance en elle et du poil de la bête. Elle pèse désormais 23 kilogrammes et se sent bien dans ses pattes. Elle sera prochainement prête à être adoptée au sein d’un foyer aimant.

Kyla Martin, quant à elle, a dû répondre de ses actes devant le tribunal du North Staffordshire Justice Center ce 7 juillet 2022. La contrevenante a plaidé coupable pour les faits reprochés : acte de négligence ayant entraîné des souffrances inutiles.

Ses 2 autres chiens ont été saisis par la RSPCA. Kyla Martin a écopé d’une interdiction de détention d’animaux de compagnie durant 3 ans. Elle devra également s’acquitter d’une amende de 700 euros.