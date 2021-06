L'importance du respect de la chaîne du froid dans le transport et le stockage des médicaments pour les animaux

L'importance du respect de la chaîne du froid dans le transport et le stockage des médicaments pour les animaux

Le transport et le stockage des médicaments et vaccins pour les animaux nécessitent des précautions spécifiques. La température constitue un facteur fondamental pour préserver au mieux ces produits. Woopets braque ses projecteurs sur Koovea, une entreprise française spécialisée dans la chaîne du froid, dont le cofondateur, Adrien Content, aborde les enjeux sanitaires et financiers, tout en proposant une solution innovante.

Nos animaux aussi ont besoin de prendre des médicaments ou de recevoir leurs doses de vaccins. Pour les préserver, il est important de surveiller les variations de température, mission que s'est donnée la startup montpelliéraine Koovea.

Chaque année, près de 35 milliards de dollars de produits pharmaceutiques (à destination des humains et des animaux) sont perdus dans le monde à cause d'une rupture de chaîne du froid.

© Koovea

Zoom sur les enjeux sanitaires

En plus des pertes financières relevées, Adrien Content rappelle qu'un « produit exposé à des excursions de température peut s'avérer dangereux pour la santé ».

Une telle défaillance engendre effectivement diverses conséquences, telles que :

- des effets secondaires ;

- une perte d'efficacité du produit ;

- un décès.

Tous les ans, pléthore de porcins, bovins et autres animaux d'élevage ou de compagnie sont victimes des négligences liées à un non-respect de la chaîne du froid. Un vaccin inefficace, par exemple, les expose directement à une myriade de maladies.

© Adobe Stock

La solution de Koovea pour éviter le gaspillage

Selon Adrien Content, de grandes quantités pourraient être sauvées grâce à « des petites actions très simples ». Système volumineux, équipements filaires ou encore manque de connectivité : avant l'arrivée de Koovea sur le marché en 2018, les solutions existantes étaient jugées complexes pour l'ensemble des acteurs.

© Koovea

Pour pallier cette difficulté, l'entreprise a joué la carte de l'innovation. La jeune équipe propose des enregistreurs de température miniatures pouvant être installés facilement et rapidement sans interventions extérieures. La connectivité en temps réel permet d'agir immédiatement afin de garantir des produits non dangereux et d'éviter les pertes financières importantes.

A lire aussi : Un couple aide une chienne atteinte de surdité en lui apprenant la langue des signes

© Koovea

Avec l'essor des nouvelles technologies, Koovea révolutionne la logistique du froid et tend à la rendre plus performante ainsi que plus sécurisée, notamment pour le bien-être de nos animaux.