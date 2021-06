L’histoire touchante de ce couple qui adopte un chien atteint de la même maladie cardiaque que leur fille

Une mère de famille du Minnesota n’en revenait pas en apprenant que la chienne qu’elle projetait d’adopter souffrait de la même maladie rare que sa fille. Cela n’a fait que la conforter dans sa décision de l’accueillir.

C’est toujours avec une grande émotion que Nicki Mikolai se souvient de la naissance de sa fille Avery, il y a 15 ans, et de la période terrible qui avait suivi.

4 heures après être venue au monde, elle avait dû être opérée en urgence pour une anomalie cardiaque rare, raconte KARE 11. La nouveau-née souffrait, en effet, d’une sténose pulmonaire, correspondant au rétrécissement de l’artère pulmonaire qui restreint le flux sanguin.

Aujourd’hui, l’adolescente mène une vie quasi normale grâce au pacemaker qu’on lui a implanté.

Récemment, pendant le confinement, Avery et sa mère s’étaient mises à la recherche d’un chien à adopter. En visitant le site du refuge No Dog Left Behind, situé à Brooklyn Center dans l’Etat du Minnesota (Nord des Etats-Unis), elles sont tombées sur la photo d’Annie, une croisée Pitbull / Husky Sibérien. Avant d’être recueillie, la chienne avait été abandonnée dans une ferme du Kentucky.

Annie présentait un souffle cardiaque et devait subir un examen vétérinaire approfondi pour en identifier la cause. Nicki Mikolai a proposé de faire office de maman d’accueil pour voir si la cohabitation allait bien se passer et éventuellement l’aider à trouver une nouvelle famille une fois rétablie.

Le signe qu’elles étaient destinées à se rencontrer

Le diagnostic a été annoncé quelques jours après l’arrivée de la chienne chez elle ; Annie souffrait de 2 problèmes cardiaques, dont une… sténose pulmonaire. Exactement comme Avery. Sa mère n’en croyait pas ses oreilles.

Annie devait recevoir le même traitement : la valvuloplastie par ballonnet. Un minuscule ballon est introduit dans l’artère rétrécie à l’aide d’un cathéter, puis est gonflé pour la dilater. L’objet est ensuite dégonflé et retiré.

L’opération a eu lieu le mois dernier à l’hôpital vétérinaire de l’Université du Minnesota. Quelques jours plus tard, Nicki Mikolai l’a officiellement adoptée.

Annie se porte de mieux en mieux et s’est même remise à courir et jouer. La mère et sa fille sont heureuses de la voir ainsi heureuse et en forme. Pour elles, si Annie est née avec la même maladie qu’Avery, c’est forcément le signe qu’elles étaient destinées à se rencontrer.

