Un chien d'assistance en formation parvient à surmonter sa peur du trottoir roulant (vidéo)

Un Labrador Retriever à la robe noire et répondant au nom de Pax est sur le point d’embrasser une carrière de chien d’assistance qui promet d’être longue et belle. Avant cela, il doit achever son entraînement qui compte plusieurs étapes cruciales, dont celle du passage sur le trottoir roulant.

Enfants, nous avions tous ressenti une certaine appréhension avant de nous engager sur un escalator pour la première fois. Toutefois, passé cette étape initiale, c’est devenu pour nous un geste tout à fait anodin.

Même si là, il ne s’agit pas d’un escalier, mais d’un trottoir roulant, l’expérience est de nature à susciter un peu d’angoisse chez ce chien qui n’y a jamais été confronté.

L’organisation qui se charge de le former l’a emmené à l’aéroport de Tucson, dans l’Etat de l’Arizona (Etats-Unis), où il a eu tout le temps d’apprendre à utiliser le trottoir roulant. L’exercice a duré une bonne heure, pendant laquelle 2 éducateurs se sont relayés pour l’aider à surmonter sa peur.



sampson_dog / X

Comme attendu, les premières tentatives n’ont pas été concluantes pour le brave Pax, qui s’arrêtait net chaque fois qu’il se retrouvait au bord du plateau. Celui-ci défilait sous ses yeux et il avait du mal à trouver le courage et la coordination nécessaires pour y poser les pattes.

Il n’a pas abandonné pour autant et il a pu compter sur les encouragements de ses accompagnants pour enchaîner les essais. Il a finalement réussi, en partie grâce à la formule magique « 1, 2, 3, saute ! » prononcée par les éducateurs au moment où il devait s’engager. Une fois en place sur le tapis, il a eu droit à des caresses et des friandises. Finalement, le chien a autant maîtrisé l’entrée que la sortie du trottoir roulant.



sampson_dog / X

Voilà une bonne case de cochée dans la liste des épreuves constituant son apprentissage.

Ci-dessous, la vidéo le montrant à l’œuvre, postée sur le compte X (anciennement Twitter) Sampson the Service Dog et relayée par PetHelpful :

A lire aussi : Un chien kidnappé dans l'appartement de son maître en plein jour reste introuvable jusqu'à l'intervention de la famille de la ravisseuse

A hard NOPE turned into tail wagging fun!



Pax was cautious of moving sidewalks. As much as Mom and Pax are in airports rushing between flights during layovers, moving sidewalks and escalators are a must!



A trip to the @TucsonAirport this weekend, and an hour of… pic.twitter.com/Hvt9GD7dZJ