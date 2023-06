L'espoir est de nouveau permis pour une chienne découverte maigre et épuisée dans la rue

Une chienne a été découverte et sauvée in extremis alors qu’elle se trouvait en plein milieu d’une route, incapable de bouger. La pauvre était dans un état catastrophique, entre maigreur extrême et faiblesse. Ses bienfaiteurs espèrent que le nom qu’ils lui ont choisi est de bon augure pour son avenir.

Elle s’appelle désormais Hope, ce qui signifie « espoir ». Cette chienne y a maintenant droit après l’avoir totalement perdu à cause de la maltraitance et de l’abandon dont elle a été victime.

La famille d’Emilee Bond, qui habite East Grand Rapids dans l’Etat du Michigan (Etats-Unis), est la première à s’être rendu compte de la détresse de l’animal le vendredi 2 juin. Ce matin-là, son mari promenait leurs chiens quand il a vu la chienne affalée sur la route. Il en a tout de suite informé sa femme et la communauté locale.



WZZM 13

« Elle était dans un état pitoyable », raconte Emilee Bond à WZZM 13. La chienne était toujours en vie, mais immobile, extrêmement faible et très maigre. Hope « ne pouvait même pas traverser la route pour regagner le trottoir », poursuit la mère de famille.



WZZM 13

Des voisins lui ont amené de la nourriture et de l’eau après l’avoir mis en sécurité. L’un d’eux s’est ensuite chargé de la transporter chez le vétérinaire. Ce dernier et son équipe ont estimé l’âge de la chienne à 7 ans. En l’examinant, ils ont conclu qu’elle avait très probablement donné naissance à un grand nombre de portées. On l’avait sans doute abandonnée après s’être aperçu qu’elle ne pouvait plus se reproduire.



WZZM 13

« Nous ne méritons pas les chiens, déplore Emilee Bond. Ils sont si bons, tous ceux qui ont déjà aimé un chien le savent. Voir un être aussi innocent qui ne mérite rien d'autre que l'amour [dans un tel état] a vraiment touché le cœur de cette communauté et au-delà ».

Un afflux de dons impressionnant

Hope a été transférée à une autre clinique vétérinaire où elle a été intubée. Le staff la surveille et la soigne 24 heures sur 24.



WZZM 13

Emilee Bond a créé une cagnotte solidaire en ligne pour couvrir les frais liés aux soins de Hope. L’objectif de 10 000 dollars (9400 euros environ) a très vite été atteint et même dépassé.

A lire aussi : Cette vache en peluche est le seul réconfort de Gracie, une chienne abandonnée près d'une poubelle (vidéo)



WZZM 13

La police d’East Grand Rapids a lancé un appel à témoin et demande à quiconque étant en possession d’informations susceptibles d’en savoir plus sur les circonstances de l’abandon de les lui transmettre.