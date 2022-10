Lutte contre la maltraitance animale : le Ministre de l’Intérieur annonce la création d’une équipe d’enquêteurs spécialisés

Le nombre d’actes portant atteinte aux animaux domestiques a connu une augmentation de 30% entre 2016 et 2021, passant à 12 000 faits enregistrés par la police et la gendarmerie. Ce triste constat apparaît dans le communiqué du ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer publié le vendredi 28 octobre, et annonçant une nouvelle mesure pour lutter contre ce fléau qu’est la maltraitance animale.

Il s’agit de la création d’une équipe d’enquêteurs, issus de la Police et de la Gendarmerie nationales, et qui seront spécifiquement chargés des affaires de maltraitance envers les animaux. Gérard Darmanin, ministre de l’Intérieur, a partagé ledit communiqué sur son compte Twitter officiel.

Pour lutter contre la forte augmentation de la maltraitance animale (12 000 faits constatés en 2021, soit +30% en 5 ans), j’ai décidé, pour la première fois dans l’histoire des forces de l’ordre, la création d’une division de 15 enquêteurs chargés spécifiquement de ce sujet ???? pic.twitter.com/9FFVCVb8kF — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 28, 2022

Une première dans l’histoire des forces de l’ordre

Dans sa publication, l’ancien maire de Tourcoing (59) souligne le fait que le lancement de cette unité constitue une première dans l’histoire des forces de l’ordre.

La nouvelle équipe en question sera formée de 15 policiers et gendarmes spécialisés et rattachée à l’Oclaesp, l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique. Ce dernier, service de police judiciaire de la Gendarmerie, avait été créé en 2004 (décret no 2004-612 du 24 juin 2004).

Après la loi contre la maltraitance animale adoptée l’année dernière par l’Assemblée nationale puis le Sénat, voilà donc une nouvelle corde à l’arc des autorités dans leur combat contre les faits terribles dont les animaux sont encore trop fréquemment victimes. Notamment dans les zones rurales où ils sont particulièrement nombreux, comme le fait remarquer le communiqué.

