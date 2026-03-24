L'enseigne Animalis redistribue 121 palettes de produits essentiels à près de 100 refuges français

Avec sa « Tournée Solidaire », Animalis redistribue les denrées et accessoires essentiels mais jugés invendables à des associations de protection animale partout en France. Au total, 121 palettes trouvent ainsi une seconde vie tout en offrant un soutien concret à près de 100 refuges.

Un grand nombre de produits se retrouvent chaque année exclus des circuits de vente pour diverses raisons. Cela va de l'article endommagé au défaut d'emballage, en passant par la proximité de la date. Pourtant, bien des pensionnaires de refuges animaliers pourraient en profiter. Les structures d'accueil elles-mêmes et leurs personnels en bénéficieraient grandement, sachant le manque de ressources avec lequel ils doivent composer au quotidien.

Forte de ce constat et engagée depuis de longues années aux côtés des acteurs de la protection animale, l'enseigne d'animaleries Animalis lance sa « Tournée Solidaire » en ce printemps 2026, en distribuant 121 palettes de produits (accessoires, hygiène…) et d'aliments pour animaux, considérés comme invendables pour les motifs évoqués plus haut, mais restant pleinement utiles. Une distribution réalisée au profit de près de 100 associations de protection animale partout en France.

Cette action a déjà permis, depuis mi-mars, à des organisations telles que Faune Alfort (94), la Ferme Rainbow (93) et la Fondation Assistance aux Animaux de Villevaudé (77) de recevoir ces précieux produits, qui les aideront considérablement dans leur fonctionnement au quotidien.

Sont également programmées des distributions de 50 autres palettes à Marignane (13) le 3 avril, 10 palettes à Gagny (93) le 10 avril, ainsi que des remises de dons dans plusieurs magasins Animalis : Pierrelaye (95), Saint-Maximin (60) ou encore Beauvais (60).

Une logistique solidaire au service des refuges partout en France

Toutes les équipes d'Animalis sont mobilisées pour garantir la réussite de cette opération et apporter leur contribution au bien-être des animaux partout sur le territoire.

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La Tournée Solidaire fait partie du programme « Animalis Solidaire », qui rassemble de multiples projets menés par l'enseigne tout au long de l'année : collectes en magasin, journées d’adoption, partenariats avec des associations locales…

Comme l'explique Amélie Deschaintre, Directrice RSE & Partenariats chez Animalis « cette initiative s’inscrit dans une démarche plus globale : être présent à leurs côtés tout au long de l’année et contribuer, à notre échelle, au bien-être des animaux ».