L’émotion d’un chien en retrouvant sa propriétaire qui a passé un an à l’étranger (vidéo)

En partant se promener, le chien de Talia Jade ne se doutait pas de la surprise qui l’attendait à son retour. Sa maîtresse était là, en chair et en os, l’attendant devant sa maison, après avoir été séparé d’elle durant un an.

La vie sépare parfois les chiens de leurs maîtres durant des périodes plus ou moins longues. Les étudiants doivent souvent quitter leur maison, voire aller à l’étranger pendant plusieurs mois au cours de leur cursus. Cela peut s’avérer compliqué et coûteux d’emmener leur canidé avec eux. Dans le cas de Talia Jade, elle ne pouvait pas se permettre de prendre Jax avec elle. Après une année passée à Londres (Angleterre) loin de lui, elle est rentrée chez elle à Sydney (Australie). Le moment des retrouvailles était enfin arrivé, comme le relate PetHelpful.

© taliajade_ / TikTok

Une surprise à la fin de la promenade

La personne qui a gardé Jax durant cette dernière année a organisé les retrouvailles en complicité avec Talia. L’objectif était de surprendre le chien à son retour de balade.

© taliajade_ / TikTok

Toute la scène a été filmée. On voit tout d’abord Jax qui marche sur le trottoir la queue battante. Il semble ravi de sa promenade. Puis il arrive au pied d’un escalier, et entend sa maman l’appeler. Il se met alors à courir à toute vitesse dans les escaliers, et fonce droit sur Talia. Le plus touchant, ce sont les vocalisations qu’il émet. Il est très excité, heureux, et peut-être même ému par ces retrouvailles.

© taliajade_ / TikTok

Talia caresse son chien, puis celui-ci court autour d’elle, fou de joie.

La jeune femme a partagé sur TikTok ce moment émouvant en écrivant « De retour auprès de mon garçon ».

Dans la vidéo, le chien pousse de tels cris que les internautes ont été nombreux à commenter à ce sujet. Quelqu’un a par exemple écrit « Ce bébé lui raconte tout ce qui s'est passé depuis leur dernière rencontre ». Une autre personne pense : « Je suis sûr qu’il disait je t’aime ».

Espérons que ce duo n’aura plus besoin d’être séparé à l’avenir, et qu’ils passeront de fabuleux moments ensemble.