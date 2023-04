L'attitude émouvante d'un Boxer se mettant en mode grand frère dès qu'il rencontre le dernier né de la famille (vidéo)

C’est une vidéo particulièrement émouvante que The Dodo a concoctée et partagée sur son site, avec pour protagonistes un chien appelé Vito et un bébé prénommé Luca. Tous 2 sont devenus extrêmement proches et attachés l’un à l’autre, comme des frères.

Ladite vidéo (à découvrir en fin d’article) suit l’évolution de leur merveilleuse amitié, compilant des séquences provenant des comptes de réseaux sociaux consacrés au canidé de race Boxer. Vito est ainsi suivi par 1,8 millions d’abonnés sur TikTok, en plus de ses nombreux followers sur Instagram et YouTube.



The Dodo

Jusqu’à la naissance de Luca, Vito était une « tornade chaotique », comme le décrit sa maîtresse. « Notre chien était notre unique enfant », explique-t-elle, indiquant qu’il était totalement intenable, comme monté sur ressorts. Un véritable concentré d’énergie et de joie, qui commettait aussi quelques bêtises de temps en temps.



The Dodo

Son attitude a complètement changé quand sa propriétaire est tombée enceinte. Vito s’est calmé et est devenu encore plus affectueux à son égard, prenant notamment l’habitude de s’endormir en posant la tête sur son ventre qui grossissait de jour en jour.



The Dodo

Avant même la venue de Luca au monde, le Boxer était prêt à l’accueillir, passant de longs moments à faire la sieste dans la chambre du bébé à naître, au pied de son lit.

Puis le nouveau-né est arrivé à la maison. Les présentations se sont déroulées tout en douceur. Vito était tout excité et curieux de le rencontrer, mais il contenait son enthousiasme et faisait en sorte de ne pas troubler le sommeil de ce petit humain pour lequel il avait déjà les yeux de Chimène.



The Dodo

« Une bénédiction pour notre famille »

Le chien « a pris son rôle de frère très au sérieux », d’après la maman. A mesure que Luca grandissait, Vito s’adaptait à son évolution et s’évertuait à être présent à ses côtés dans ses progrès.



The Dodo

Il s’est mis à lui apporter des jouets et a déclenché ses premiers fous rires. Quand Luca a fait ses premiers pas, c’était pour aller vers Vito et le prendre dans ses bras. Le nourrisson a ensuite appris à courir ; une aubaine pour le quadrupède qui ne s’est pas fait prier pour jouer avec lui dans le salon ou le jardin.



The Dodo

« Il a véritablement été une bénédiction pour notre famille en nous aidant à élever Luca », dit sa maîtresse.

The Dodo

L’enfant et Vito ont encore de belles et longues années d’amitié à partager, et c’est un grand bonheur de les voir vivre une telle complicité.