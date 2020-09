L’association 30 Millions d’Amis défend le sort des animaux condamnés à l’euthanasie en France dans un court-métrage réalisé par Maïwenn

A travers un spot poignant signé Maïwenn, la Fondation 30 Millions d’Amis dénonce l’abandon des animaux de compagnie et ses conséquences tragiques, notamment l’euthanasie. Une pétition a également été lancée afin de soutenir ses 10 propositions adressées au ministre de l’Agriculture.

La campagne contre l’abandon des animaux de compagnie menée par la Fondation 30 Millions d’Amis bat son plein. C’est dans ce contexte qu’elle a dévoilé, ce lundi 28 septembre, un court-métrage intitulé « Les Innocents » et mis en scène par la réalisatrice Maïwenn, rapporte LCI.

Le spot de près de 2 minutes nous plonge dans l’ambiance à la fois pesante et solennelle d’un tribunal. Le procès en question est celui d’un chien. Au banc des accusés, il écoute attentivement les faits qui lui sont reprochés, énumérés par le juge : avoir été fidèle à sa famille pendant 7 ans, avoir donné toute son affection sans rien attendre en retour, avoir réconforté son maître lorsqu’il était malade, avoir 3 jours et 3 nuits en forêt à attendre le retour de son propriétaire…

Le verdict tombe comme un couperet : le canidé est reconnu coupable de tous ces « chefs d’accusation » et condamné à la peine de mort, qui « en France, […] n’existe plus. Sauf pour les innocents ». C’est par ce slogan choc et le rappel que des milliers d’animaux abandonnés sont euthanasiés toute l’année que se conclut le spot.

Dans un communiqué de presse publié le même jour, la Fondation 30 Millions d’Amis insiste sur le fait que le malheur des chiens et des chats abandonnés ne s’arrête pas à la solitude, l’incompréhension et les dangers auxquels ils sont exposés lorsqu’ils sont livrés à eux-mêmes. Les conséquences sont encore plus terribles, puisqu’à l’issue du délai légal de 8 jours, ces animaux placés en fourrière et non réclamés risquent l’euthanasie s’il n’y a pas de place pour eux.

Pour Reha Hutin, présidente de la Fondation, « dénoncer cette horreur ne suffit pas, il faut s’attaquer directement aux causes ». Elle annonce ainsi que 30 Millions d’Amis a adressé au ministre de l’Agriculture et à 240 parlementaires une série de 10 propositions concrètes pour lutter contre l’abandon. Elle cite, parmi ces mesures, l’interdiction de la vente d’animaux en animaleries ou à travers des petites annonces.

Une pétition nationale a été lancée pour soutenir cette action. Pour la signer, cliquez ici.