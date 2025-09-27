L’Animal Expo – Animalis Show fait son grand retour les 4 et 5 octobre 2025 avec une édition encore plus riche et engagée

L’Animal Expo – Animalis Show, le plus grand événement français dédié aux animaux de compagnie, revient au Parc Floral de Paris, les 4 et 5 octobre 2025, pour une nouvelle édition encore plus riche en découvertes et en émotions. Au programme : démonstrations, ateliers, conseils d’experts, espace shopping géant… Une sortie idéale pour toute la famille et un rendez-vous incontournable pour les amoureux des animaux !

Les 4 et 5 octobre prochains, le Parc Floral de Paris accueillera la nouvelle édition d’Animal Expo – Animalis Show. Depuis plus de 30 ans, cet événement incontournable met à l’honneur la relation unique entre l’homme et l’animal, dans une atmosphère conviviale et engagée. Avec plus de 35 000 visiteurs attendus et près de 300 exposants, il s’impose comme le plus grand salon en France dédié au bien-être des animaux de compagnie et propose, cette année encore, un programme riche en animations, interactif et axé sur la découverte.

Une célébration de tous les animaux de compagnie

L’édition 2025 d’Animal Expo – Animalis Show vous invite à un véritable tour d’horizon du monde animal. Chiens, chats, NAC, reptiles, oiseaux, poissons… chaque espèce a son univers dédié. Le bien-être animal y est au cœur des priorités : lors de ce salon, aucun animal n’est vendu, mais tous sont mis en valeur.

Tout au long du week-end, vous pourrez ainsi rencontrer des centaines d’animaux, assister à des démonstrations sportives, participer à des ateliers interactifs, découvrir les nouveautés en alimentation, santé, accessoires ou tech.

© Animal Expo

Votre visite sera aussi l’occasion d’échanger avec des experts passionnés (vétérinaires, éducateurs, éleveurs, associations, marques...), afin d’en apprendre plus sur votre petit compagnon à poils, à plumes ou à écailles.

Vous souhaitez gâter votre animal ? Un immense espace shopping vous attendra également avec des jouets, des friandises, des laisses, des sacs de transport, des produits de soin... De quoi faire plaisir à votre protégé !

Les temps forts à ne pas manquer

Ce week-end de partage sera en outre rythmé par plusieurs temps forts :

Natura Dog Party : dans cet immense espace de jeux pour chiens, testez avec votre compagnon des activités ludiques et sportives comme l’agility, les parcours d’obstacles ou encore des jeux d’intelligence ;

: dans cet immense espace de jeux pour chiens, testez avec votre compagnon des activités ludiques et sportives comme l’agility, les parcours d’obstacles ou encore des jeux d’intelligence ; Championnat de France d’Aquariophilie : le samedi 4 octobre, assistez à une compétition unique où de jeunes passionnés créent en direct des aquariums spectaculaires ;

: le samedi 4 octobre, assistez à une compétition unique où de jeunes passionnés créent en direct des aquariums spectaculaires ; Grande expo féline : découvrez plus de 500 chats de race, venus des 4 coins du monde et échangez avec des éleveurs passionnés ;

: découvrez plus de 500 chats de race, venus des 4 coins du monde et échangez avec des éleveurs passionnés ; Immersion oiseaux : partez à la rencontre des oiseaux exotiques (perruches, perroquets, Calopsittes…) lors d’ateliers immersifs de 30 minutes ;

: partez à la rencontre des oiseaux exotiques (perruches, perroquets, Calopsittes…) lors d’ateliers immersifs de 30 minutes ; Rencontres avec des influenceurs animaliers : plusieurs influenceurs animaliers seront présents pour échanger avec le public et créer du contenu en direct du salon. Parmi eux : Kiralemalinois , Nico Veto ou encore le duo Nala & Nugget ;

: plusieurs influenceurs animaliers seront présents pour échanger avec le public et créer du contenu en direct du salon. Parmi eux : , ou encore le duo ; L’hôtel pour chien éphémère : grande nouveauté 2025, cet espace éphémère créé avec Doggy’s proposera aux toutous des activités bien-être uniques : doggy massage, peinture canine, jeux de détente... Pour plus de liberté, une crèche canine gratuite sera également mise à disposition des visiteurs.

Que vous soyez passionné d’animaux, en famille ou simple curieux, ne ratez pas ce rendez-vous incontournable ! Vos chiens sont également les bienvenus pour vivre ce moment unique à vos côtés (billets spéciaux « entrée Chien » ou pack duo « Mon Chien et Moi »).

Grâce à Woopets, vous pouvez même remporter votre billet d’entrée en participant à notre jeu concours, du 15 septembre au 1er octobre 2025.