L'amitié entre une colombe et un chiot qui lui offre des promenades sur son dos (vidéo)

Entre une colombe orpheline et un chiot souffrant de plusieurs handicaps, c’est une merveilleuse amitié qui a vu le jour sous les yeux de leur bienfaitrice. Les 2 animaux sont inséparables, mais ils vont bien devoir apprendre à vivre l’un sans l’autre.

Sue Rogers, fondatrice de l’association The Mia Foundation, ne dit jamais non lorsqu’on lui demande de venir en aide à un animal en difficulté. Elle n’a pas dérogé à la règle quand il s’est agi, l’été dernier, de secourir un oisillon livré à lui-même.

La jeune colombe avait été découverte par des ouvriers sur un chantier. Le nid avait été déplacé, suite à quoi sa mère n’était plus revenue. Sue Rogers l’a donc prise en charge et l’a appelée Lovey, raconte The Dodo. Elle s’est occupée d’elle, l’a soignée, nourrie et aidée à grandir dans les meilleures conditions.

Quand elle est devenue capable de voler de ses propres ailes, la bénévole l’a libérée pour qu’elle prenne son envol, mais Lovey est revenue à la maison au bout de quelques heures. Sue Rogers a essayé à plusieurs autres reprises par la suite, mais à chaque fois, la colombe rebroussait chemin.

L’automne approchant, elle a décidé de la garder à l’intérieur pour la protéger du froid. Lovey volait librement dans les différentes pièces, mais ne s’approchait pas des autres animaux de la famille. A l’exception d’Alfie.

Ce dernier, est un chiot âgé de 8 semaines, mais qui a « la taille d’un nouveau-né », indique Sue Rogers. Elle explique qu’il est né avec une fente palatine et une hydrocéphalie (excès de liquide cérébro-spinal). Elle suspecte également une maladie cardiaque chez ce minuscule canidé pesant un peu plus de 400 grammes.

Bien que trop petit pour interagir avec ses congénères, il doit tout même être socialisé. Sue Rogers le laisse donc évoluer librement tout en veillant sur sa sécurité.

Le chiot et la colombe sont devenus inséparables

Elle a remarqué que Lovey s’intéressait à lui. Très vite, le chiot et la colombe sont devenus très proches. Malgré leurs différences, une belle amitié s’est forgée entre eux.

Alfie apprécie d'ailleurs tellement sa compagnie qu’il la laisse volontiers monter sur son dos pour la promener, comme la montre la vidéo ci-dessous :

Sue Rogers envisage d’essayer à nouveau de libérer Lovey, car sa place naturelle demeure le ciel, au sein d’un groupe de congénères. Elle le fera lorsqu’il fera plus chaud. En attendant, la colombe et le chiot profitent de chaque instant qu’il leur est donné de passer ensemble.