L'Adoption Center de l'Animal Expo – Animalis Show, les 4 et 5 octobre, vous accompagne pour réussir votre projet d’adoption

Si vous envisagez d’adopter une petite boule de poils, l’Animal Expo – Animalis Show qui se tiendra les 4 et 5 octobre 2025 au Parc Floral de Paris est l’occasion idéale pour vous renseigner ! Conférences, ateliers, rencontres avec des experts passionnés… tout est réuni pour vous aider à mieux comprendre les besoins de votre futur compagnon. Le salon dispose même d’un Adoption Center entièrement dédié à l’accompagnement des futurs adoptants. Woopets vous présente ce dispositif unique dédié à l’adoption responsable, pour vous aider à faire le bon choix.

Un animal, c’est bien plus qu’un compagnon : c’est un membre de la famille qui demande du temps, de l’attention et des soins. Avant d’adopter, il est donc essentiel de connaître ses besoins et son comportement. Il est également indispensable que votre foyer et votre mode de vie soient adaptés à votre futur petit compagnon. Si vous songez à accueillir bientôt chez vous un chien, un chat, un furet ou même un lapin, le salon Animal Expo – Animalis Show est là pour vous informer et vous aider à faire un choix réfléchi.

Un salon pour bien préparer votre adoption

Avec près de 35 000 visiteurs et 300 exposants attendus, l’Animal Expo – Animalis Show, les 4 et 5 octobre 2025 au Parc Floral de Paris, est le plus grand salon dédié aux animaux de compagnie en France. C’est un véritable lieu d’échange et de sensibilisation, idéal pour découvrir différentes espèces, suivre des conférences, assister à des démonstrations et rencontrer des professionnels passionnés.

© Animal Expo

Une occasion unique pour poser toutes vos questions, afin de mieux comprendre les besoins des animaux et d’avancer sereinement dans votre projet d’adoption.

L’Adoption Center : un espace dédié à l’adoption responsable

Depuis 2018, avec le soutien de Hill’s, le salon consacre également un espace unique à l’adoption. Organisé avec l’association An Ti Loened, une organisation de Seine-et-Marne qui recueille les animaux abandonnés ou maltraités afin de leur offrir une nouvelle vie, cet espace n’est pas un simple point d’adoption : il s’agit d’un véritable dispositif responsable pour vous aider à faire un choix éclairé, loin des adoptions impulsives.

© Animal Expo

Sur place, vous pourrez ainsi échanger avec les bénévoles et en apprendre davantage sur les boules de poils en quête d’un foyer. Si vous trouvez le compagnon de vos rêves à cette occasion (chien, chat, furet ou lapin), vous pourrez alors entamer un processus de réservation.

L’adoption se fait en effet en 2 étapes : une réservation sur place avec un délai de réflexion, car on ne repart pas avec l’animal le jour même, puis la signature d’un certificat d’engagement à télécharger et à compléter au plus tard 7 jours avant le salon. Pour garantir le bien-être de chacun de ses petits protégés, l’association assure également un suivi personnalisé après l’adoption.

© Animal Expo

Comme Oscar, Nala ou Cookie qui ont eu la chance d’être adoptés en 2024, votre futur compagnon vous attend peut-être à l’Animal Expo - Animalis Show !

Animal Expo – Animalis Show, Parc Floral de Paris, route de la Pyramide – 75012 Paris. Du 4 au 5 octobre 2025. Horaires : 10h – 18h. Informations pratiques et billetterie sur animal-expo.com. Pour obtenir le certificat de capacité, rendez-vous dans la rubrique « Adoption » du site.