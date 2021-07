L'actrice Kaley Cuoco de la série "The Big Bang Theory" a adopté un chien senior après le décès de son chien Norman

La famille de Kaley Cuoco s’agrandit. Plusieurs mois après la disparition de son chien Norman, l’actrice a adopté un autre canidé sénior provenant d’un refuge. Larry a pu découvrir sa nouvelle maison le weekend dernier.

Kaley Cuoco vient d’adopter un chien sénior, 5 mois après le décès de son ami à 4 pattes de longue date Norman, comme le rapportait People ce lundi 5 juillet.

L’actrice et mannequin américaine de 35 ans a annoncé l’adoption de Larry dimanche sur Instagram. Une nouvelle qui a ravi ses nombreux fans et suscité une multitude de commentaires, notamment de la part d’autres célébrités ; Justin Theroux, Alyssa Milano ou encore Whitney Cummings figurent parmi les vedettes ayant réagi à la publication de la native de Camarillo, en Californie.

« Bienvenue dans la famille, Larry ! »

Le post publié par la star des séries « The Big Bang Theory » et « The Flight Attendant » sur Instagram comprend plusieurs photos montrant Larry soit seul, soit accompagné de ses nouveaux maîtres.

Des clichés accompagnés d’un touchant message de la part de la comédienne : « Bienvenue dans la famille, Larry ! », peut-on notamment y lire. Kaley Cuoco l’y décrit comme un compagnon gigantesque et un concentré d’amour.

Âgé de 9 ans, Larry vivait au refuge de l’association californienne Paws For Life K9, qu’elle soutient régulièrement. Avant d’être adopté par Kaley Cuoco, il avait été confié à une famille d’accueil. L’artiste a d’ailleurs remercié cette dernière dans son post.

Larry ne remplacera pas Norman, mais il comblera une partie de l’énorme vide laissé par le croisé Pitbull qui accompagnait Kaley Cuoco depuis 14 ans. C’est également via Instagram qu’elle avait annoncé son décès en janvier dernier. 2 mois plus tôt, elle était endeuillée par la perte de sa chienne Petunia, également transfuge de Paws For Life K9.