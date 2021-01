Kaley Cuoco, la star de "The Big Bang Theory" pleure la perte de son chien sur Instagram !

Kaley Cuoco est en deuil : son chien Norman, qui l’accompagnait depuis 14 ans, est décédé. L’actrice américaine l’a annoncé sur Instagram où les fans ont été nombreux à lui adresser des messages de soutien. Elle les en a d’ailleurs remerciés par la suite.

« Norman, tu étais mon monde durant ces 14 dernières années. Merci de m’avoir souri en quittant ce monde […]. Mon cœur sera toujours à toi ». Inconsolable, Kaley Cuoco partageait sa peine samedi dernier sur son compte Instagram, où elle annonçait la perte de son chien, relate Comicbook.

Norman, un croisé Pitbull, partageait sa vie depuis 14 ans. Il était là dans les bons moments comme dans les plus difficiles de la carrière et la vie personnelle de l’actrice et mannequin de 35 ans.

Très vite, les témoignages de soutien et de sympathie ont afflué de la part de ses fans. Ce lundi, celle qu’on a notamment vue dans la série « The Big Bang Theory » et le film « Témoin à louer » leur a adressé ses remerciements via une story sur Instagram. « J’ai lu les commentaires, messages, cartes, appels, fleurs… Je suis plus que touchée », a-t-elle effectivement écrit, comme le rapporte TV Shows Ace.

Elle a aussi fait part de sa reconnaissance envers les personnes ayant effectué des dons à des associations au nom de Norman.

La disparition du canidé est un nouveau coup dur pour Kaley Cuoco, qui avait déjà perdu sa chienne Petunia en novembre dernier. Un hommage lui avait été rendu sur le réseau social par l'organisation Paws For Life K9.

A lire aussi : Anxieux à l'idée d'être séparé de ses parents, ce Golden Retriever parcourt 100 kilomètres en deux semaines pour les retrouver !

Kaley Cuoco est une passionnée de chiens et d’animaux en général. Elle porte aussi un grand intérêt au monde des chevaux. C’est d’ailleurs en prenant part à un évènement équestre qu’elle avait rencontré son mari Karl Cook.