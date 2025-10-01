L’actrice Jennifer Aniston revient avec émotion sur l’adoption de son chien Norman, rencontré sur le tournage de la série Friends

Récemment interviewée sur le plateau de The Late Show par Stephen Colbert, l’actrice à la reconnaissance internationale également connue pour son implication dans la cause animale, est revenue sur l’adoption de son chien adoré, Norman.

Propriétaire de 2 chiens, Lord Chesterfield et Clyde, Jennifer Aniston a été interrogée récemment sur la place des animaux dans sa vie. Elle a confié aux téléspectateurs une histoire tout à fait personnelle et un souvenir qu’elle a gardé à travers un tatouage.

The Late Show with Stephen Colbert

Un épisode de Friends au goût particulier

La star qui bat encore les records d’audience avec la série The Morning Show, a débuté sa carrière sur le fameux sitcom Friends. C’est lors d’un tournage que celle qui consacre du temps aux animaux de sauvetage, a fait la rencontre d’un chien qui a changé sa vie. Norman, le chien de Jennifer Aniston décédé en 2011, était en effet présent dans un épisode. Elle expliquait à People qu’il s’agissait de celui où « Joey et Chandler gardent le bébé de Ross, Ben, et perdent le bébé dans un bus ». Se déroulant dans le décor traditionnel des rues newyorkaises, on voit alors passer un « promeneurs de chiens avec 20 chiens en laisse ». Parmi ces animaux se trouvait le fameux Norman.

Un chien trop « têtu »

À la recherche d’un chien de sauvetage à adopter, Jennifer s’est adressée au dresseur d’animaux de la série, lui présentant les choses ainsi : « S’il y a un jour un chien que vous voulez mettre à l’adoption, ou un chien qui est disponible pour une adoption, je suis en recherche ». La réponse n’a pas tardé à arriver. Norman, ce chien considéré comme problématique pour ses difficultés à obéir, a été immédiatement mis en contact avec l’actrice. « Il est parti avec moi », ajoutait-elle, avec une pointe évidente de nostalgie.

Un compagnon dans la peau

Les années passées en compagnie de Norman ont été paradisiaques. Jennifer Aniston et ce chien qui n’a pas trouvé sa place dans le milieu du cinéma se sont entendus à merveille et ont partagé de belles années jusqu’à la disparition de Norman, en 2011. Reconnaissante envers ce chien qui lui a tant apporté, l’actrice a choisi de gardé le souvenir de son animal à travers un tatouage, « sur le pied », expliquait-elle à Stephen Colbert.

La star internationale sort prochainement un livre de cuisine inspiré par son chien Clyde, à destination des enfants et de leurs parents.