L'actrice Hilary Duff partage son émotion après la perte de son chien

Jak faisait partie de la vie d’Hilary Duff depuis près de 20 ans. La disparition de ce Yorkshire Terrier a été annoncée par l’actrice américaine sur son compte Instagram, où elle lui a rendu hommage et reçu de nombreux messages de soutien.

« Repose en paix mon doux Jak ». Les premiers mots de la publication Instagram faite hier par Hilary Duff révèlent d’emblée la nature de la nouvelle qu’elle partageait avec ses fans.

Jak, qui faisait partie de sa famille depuis 2 décennies, n’est plus de ce monde. Une information rapportée par CrowRiverMedia.com ce mercredi 30 mars.

La perte du Yorkshire Terrier sénior constitue une grande perte pour l’actrice et chanteuse de 34 ans, mais la native de Houston, dans l’Etat du Texas, a tenu à mettre l’accent sur les bons souvenirs qu’elle garde du canidé.

Si elle évoque les accidents de propreté et les aboiements nocturnes du défunt chien qui « ne manqueront pas » à la famille, la vedette de « Lizzie McGuire », « Gossip Girl » ou encore « Treize à la douzaine » se dit chanceuse de l’avoir eu à ses côtés. Elle remercie Jak pour l’avoir aidée à devenir quelqu’un de plus responsable avant de connaître la maternité : « Toi, Lola et Dubie m'avez appris tant de responsabilités avant d'avoir mes bébés ».



Hilary Duff / Instagram

« Tu m'as apporté beaucoup de réconfort et d'amour quand j'en avais le plus besoin »

Hilary Duff rend également hommage à son ami à 4 pattes pour le soutien qu’il lui a témoigné durant toutes ces années : « Tu m'as assurément apporté beaucoup de réconfort et d'amour quand j'en avais le plus besoin ! »

Jak lui aurait été offert par son ancien compagnon, le rocker Joel Madden, en 2003. Aujourd’hui, Hilary Duff est la maman de 3 enfants ; Banks (3 ans) et Mae (10 mois), qu’elle a eues avec son actuel mari Matthew Koma, ainsi que Luca, 9 ans, dont le père est son ex-époux Mike Comrie.