L'acte héroïque d'un homme atteint de brûlures sévères en sauvant son chien de leur maison en flammes

Un propriétaire canin a risqué sa vie en sauvant celle de son chien lors de l’incendie ayant ravagé leur domicile, rapportait FOX 8 WVUE-TV.



Les faits ont eu lieu à La Nouvelle Orléans, en Louisiane (Etats-Unis). Ce matin-là, Ethan May-Aguilar, sa femme Miyra Rosa et leur chien Apollo étaient à la maison quand les flammes ont commencé à s’y propager.

Le couple ne s’en est pas aperçu tout de suite. Ce sont les aboiements du canidé qui l’ont alerté. « Tout était orange, raconte Ethan May-Aguilar à FOX 8 WVUE-TV. Nos rideaux brûlaient. Le salon commençait à prendre feu. Le porche était en flammes ».



Le trio s’est dirigé ensemble vers la sortie. Apollo était tenu par le collier par son maître et ils étaient quasiment arrivés à la porte, mais le quadrupède a pris peur et a échappé à son humain. Il est ainsi retourné à l’intérieur alors que toutes les pièces étaient envahies par les flammes et l’épaisse fumée.

Ethan May-Aguilar a alors décidé de le suivre pour tenter de le sauver. « Ce n’était peut-être pas la chose la plus intelligente à faire. Peut-être aurait-il mieux valu attendre, [mais] j’avais juste l’impression qu’il fallait y aller », dit le propriétaire.

Il a réussi à le rattraper, puis au moment de sortir, des débris en feu lui sont tombés dessus, lui causant d’importantes brûlures au dos. Il est malgré tout parvenu à mettre son chien à l’abri.

Ethan May-Aguilar a été transporté à l’hôpital, où il a passé plusieurs jours. « Si [le patient] n’obtient pas une bonne circulation sanguine, la brûlure peut en fait s’aggraver, explique le Dr Jonathan Schoen qui l’a traité. Cela peut passer d'une brûlure susceptible de guérir d'elle-même, ou guérir avec une petite intervention chirurgicale, à une intervention chirurgicale beaucoup plus importante ».

L’hospitalisation d’Ethan May-Aguilar terminée, il a pu revoir Apollo lors d’émouvantes retrouvailles.



Une cagnotte pour aider la famille à remonter la pente

D’après les pompiers locaux (New Orleans Fire Department), l’incendie s’était déclaré dans la maison voisine et s’était propagé à plusieurs autres habitations. 3 personnes ont été blessées et 15 ont dû être relogées.

Ethan May-Aguilar et sa conjointe ont perdu la quasi-totalité de leurs biens. Toutefois, au moment où le héros en parlait au reporter de FOX 8 WVUE-TV, un enquêteur a retrouvé l’alliance de Miyra Rosa intacte au milieu des décombres. De quoi redonner de l’espoir au couple, qui devra repartir de zéro. Une cagnotte solidaire a d’ailleurs été ouverte pour les aider à se reconstruire.