L'accueil chaleureux et solidaire des pensionnaires fait à l'unique chiot d'un refuge (vidéo)

En prenant en charge un chiot qui venait d’être découvert errant, la directrice d’un refuge péruvien redoutait la réaction des autres pensionnaires, tous adultes. Leur attitude l’a agréablement surprise. Le petit canidé lui-même ne semblait pas s’y attendre.

Dès qu’elle a été informée du sort d’Osito, un chiot que l’on venait d’abandonner, Felicia Quispe Arana s’est empressée d’aller le chercher, rapporte The Dodo. A la tête du refuge Colitas Sin Techo à Cuzco, dans le Sud-est du Pérou, elle vient en aide aux chiens en détresse de la région.

Toutefois, tous les animaux qui vivent dans sa structure d’accueil sont adultes. Elle ne savait pas comment ils allaient réagir en rencontrant le petit Osito. Elle était d’autant plus inquiète que celui-ci venait de vivre un traumatisme ; ses propriétaires n’en voulaient plus et, du jour au lendemain, il s’était retrouvé totalement livré à lui-même, face à l’inconnu.

La dernière chose que Felicia Quispe Arana voulait, c’était que le chiot vive une nouvelle épreuve douloureuse en étant confronté à ses aînés. Ces derniers ne l’ont toutefois pas déçue.

Un accueil qui fait chaud au cœur

Les présentations ont eu lieu dans la cour du refuge. Assis au centre, sans trop savoir ce qu’il devait faire, Osito voyait ses congénères adultes se précipiter dans sa direction. Ils remuaient tous la queue et l’ont entouré en lui léchant le museau. Il a vite compris qu’ils étaient venus lui souhaiter la bienvenue et le réconforter. Il semblait lui-même surpris…

Une scène touchante, que Felicia Quispe Arana a eu la bonne idée de filmer. La vidéo a été postée sur la chaîne YouTube de The Dodo.

Les jours suivants, ils ont accompagné le nouveau-venu et l’ont aidé à s’intégrer. Il a beaucoup appris à leurs côtés. Puis une famille aimante a été trouvée pour Osito, qui a ainsi été adopté.

« A présent, il a eu famille. J’espère qu’il aura une vie longue et heureuse », confie Felicia Quispe Arana. Elle dit également souhaiter que les chiens qui l’ont si bien accueilli aient, eux aussi, la même chance.

