Kanak, célèbre chien de soutien des victimes, quitte la police québécoise et prend sa retraite après 5 ans de service

En parallèle, le chien âgé de 7 ans facilitait aussi le rapprochement entre la police et les habitants de Sherbrooke.

En 5 années de service, le canidé est ainsi intervenu à 429 reprises aux côtés de sa maîtresse, l’enquêtrice Mélanie Bédard. Celle-ci s’occupait de lui depuis 2015 et continuera de le faire ; c’est, en effet, auprès d’elle que Kanak vivra sa paisible retraite.

Son rôle consistait à apporter du réconfort aux jeunes victimes, notamment de crimes à caractère sexuel, pendant qu’elles étaient entendues par les enquêteurs de la police ou lors de la procédure judiciaire. Témoigner et mettre des mots sur leurs traumatismes étant extrêmement difficile pour elles, l’accompagnement de Kanak a très souvent été déterminant.

Nous vous parlions déjà de ce Labrador Retriever à la robe noire en 2016 , alors qu’il s’apprêtait à prendre ses fonctions après une formation assurée par la fondation MIRA. Nous donnions ensuite de ses nouvelles quelques semaines plus tard, alors qu’il commençait déjà à apporter sa précieuse contribution à la justice.

Il a remonté le moral à des centaines d’enfants et en a encouragé beaucoup à témoigner par sa seule présence à leurs côtés. Kanak, chien de soutien des victimes à la Division des enquêtes criminelles du Service de police de Sherbrooke (SPS) au Québec, aura droit à une retraite bien méritée, comme le rapporte La Tribune .

Kanak est connu à Sherbrooke, où il œuvrait, et bien au-delà des frontières du Canada. Chien de soutien émotionnel au sein de la police locale, il vient de prendre sa retraite après une brillante carrière de 5 années à réconforter les jeunes victimes durant le processus judiciaire.

A propos de l'auteur :

Passionné d’écriture, des réseaux sociaux (et bien évidemment des animaux), Alexandre Dieu est le rédacteur en chef de Woopets. Diplômé d’un Master Métiers de la rédaction, il travaille en harmonie avec 2 vétérinaires, une éducatrice canine, un journaliste et 2 rédacteurs spécialisés mobilisés pour Woopets.