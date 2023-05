Justice est rendue à un Shih Tzu maltraité qui peut désormais aller de l'avant

Le lundi 8 mai s’achevait le procès de Donna Kerrigan, une Irlandaise accusée de maltraitance envers son chien. La justice l’a finalement condamnée et le canidé peut ainsi connaître un nouveau départ, d’après The Irish Times.

Donna Kerrigan habite le quartier de Galtymore Park à Drimnagh, ville de la banlieue de Dublin (Irlande). En octobre 2021, elle avait reçu la visite de Bartley Finnerty, enquêteur de l’association DSPCA (Dublin Society for Prevention of Cruelty to Animals), au sujet de son chien.

Ce dernier, un Shih Tzu de 5 ans répondant au nom de Charlie, était dans un état extrêmement préoccupant. Cachectique, le malheureux quadrupède ne pesait qu’un peu plus de 4 kilogrammes et était visiblement affamé depuis longtemps. Il souffrait également de déshydratation sévère et son poil était très sale et emmêlé, entre autres tristes constatations faites par Bartley Finnerty.



Photo d'illustration

L’enquêteur avait alors demandé à Donna Kerrigan d’emmener l’animal chez le vétérinaire de toute urgence, mais lorsqu’il était revenu le voir le lendemain, sa maîtresse ne s’était pas exécutée. Elle avait affirmé avoir essayé en vain de le faire examiner par 2 praticiens qui, selon ses dires, n’acceptaient pas les nouveaux clients.

La DSPCA avait dès lors saisi l’animal. L’examen vétérinaire avait confirmé les craintes de Bartley Finnerty quant à l’état de santé du Shih Tzu. Il avait, en plus, révélé que le chien avait un morceau de corde dans l’estomac.

Plus de 13 000 euros à payer pour l’accusée, le chien rétabli

Convoquée par la justice, Donna Kerrigan s’était présentée à plusieurs reprises lors des auditions ayant précédé celle d’hier. Elle était d’ailleurs de nouveau absente, et le juge Anthony Halpin a tout de même prononcé le verdict.

Reconnue coupable d’avoir failli à ses obligations de soins envers son chien, elle a été condamnée à payer 13 080 euros ; 1500 euros d’amende et 11 580 euros de dommages et intérêts pour la DSPCA. Une somme dont elle doit s’acquitter sous 3 mois. Par ailleurs, elle ne pourra pas détenir d’animal durant les 5 années à venir.

A présent, l’association pourra enfin proposer Charlie à l’adoption. Le chien se porte beaucoup mieux grâce aux soins apportés par les vétérinaires et les bénévoles. Il pèse désormais 11 kilogrammes.