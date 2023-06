La Journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie et ses initiatives originales vous attendent ce samedi

Chiens et chats continuent d’être abandonnés à longueur d’année, avec un pic observé durant cette période où commencent et se préparent les grands départs en vacances. En mettant en place la Journée mondiale contre l’abandon, Solidarité Peuple Animal entend contribuer à sauver autant d’animaux que possible via différentes actions solidaires et conviviales.

Ce samedi 24 juin 2023 est célébrée la Journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie. Trop nombreux sont les chiens, chats et autres compagnons délaissés par leurs familles pour différents motifs. Des actions sont menées chaque année pour mettre fin à ce fléau, mais il reste répandu et affecte les existences des animaux concernés.

Cette Journée mondiale, lancée en 2019 par Solidarité Peuple Animal, a pour but de sensibiliser et d’informer le grand public à propos de cette problématique qu’est l’abandon.



Solidarité Peuple Animal / Facebook

Une plateforme 100% gratuite pour rapprocher les organisations et les entreprises qui veulent les aider

Solidarité Peuple Animal est une plateforme permettant de mettre en relation, d’un côté, les refuges et les associations, et de l’autre, les particuliers et les entreprises désireux de les soutenir. Elle est 100% gratuite et sa communauté compte aujourd’hui près de 370 associations et plus de 600 bénévoles.

Son initiative part d’un terrible constat : un animal est victime d’abandon toutes les 2 minutes en France. Les refuges ont de plus en plus de mal à faire face au nombre croissant d’innocentes créatures à prendre en charge parce qu’elles se sont retrouvées du jour au lendemain sans famille ni maison.

La Journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie rassemble 26 influenceurs et atteint plus de 15 millions de personnes via les réseaux sociaux. Son succès se confirme d’année en année.

Marche des croquettes, jeu de piste… Les actions phares de cette Journée contre l’abandon

Rendez-vous est donc pris pour le weekend des 24 et 25 juin pour cette manifestation organisée à Paris, plus précisément au 9 bis rue Geoffroy-Marie (9e arrondissement). Auparavant, l’évènement s’est déroulé à Bordeaux (10 et 11 juin) et à Nice (17 et 18 juin).

Visiteurs et participants se voient proposer une variété d’actions en faveur des animaux abandonnés. La marche des croquettes, en partenariat avec Mars Petcare, en fait partie ; il s’agit d’une marche solidaire où un repas est offert à un animal de refuge pour chaque kilomètre parcouru. Elle a lieu durant tout le mois de juin via le site marchedescroquettes.com et tout un chacun peut s’y inscrire moyennant une contribution symbolique : 1 euro par kilomètre (au profit d’une association).

Une autre de ces actions est le jeu de piste, qui consiste à résoudre une énigme pour aider le protagoniste canin de l’histoire à se faire adopter. Là encore, pour chaque kilomètre parcouru, un repas est fourni à un pensionnaire de refuge. En outre, les participants se verront offrir un tote-bag contenant des goodies et des promotions auprès de marques partenaires.

Boutique éphémère et monnaie solidaire

Sans oublier la boutique éphémère, proposant accessoires et aliments pour chiens, chats et NACs avec le soutien d’Animalis, et la collecte solidaire au profit des refuges et associations locaux. Une opération faisant intervenir une monnaie solidaire appelée Solipa et permettant d’acheter des produits en échange de son implication dans une association. Ainsi, un don d’un euro équivaut à un solipa. Promener un chien de refuge correspond à 10 solipas. Une heure de bénévolat vaut 20 solipas…

Pour plus d’infos, rendez-vous sur solidarite-peuple-animal.com.