Jeté dans une fosse à purin quand il était chiot, Salva rêve qu’une famille lui ouvre la porte de son cœur

L’association Cœur d’Asha, fondée en 2018, sauve des chiens maltraités et abandonnés en Roumanie. Parmi les centaines de rescapés qui attendent d’être adoptés, il y a Salva. L’animal, qui a été secouru après avoir été balancé dans une fosse à purin, espère obtenir sa chance depuis plus d’un an. Dans cet article, l’équipe rédactionnelle de Woopets a imaginé ce que pourrait dire le canidé, s’il était doué de parole. Voici l’histoire d’un cabossé de la vie.

« Mon nom n’a pas toujours été Salva. Certains humains m’ont surnommé "Caca", après que quelqu’un m’a jeté dans une fosse à purin. J’avais 2 mois. Pendant des jours, j’ai tenté de m’extirper de ce piège nauséabond et j’ai hurlé de toutes mes forces pour qu’une âme charitable me tende la main.

Alors que j’aurais pu exhaler mon dernier souffle dans cet antre pestilentiel, un vieil homme qui passait par-là a écouté mes prières. En apercevant la petite boule crasseuse que j’étais, il n’a pas hésité à me sauver. Contrairement à d’autres copains qui errent le long des chemins en Roumanie ou qui subissent des actes de maltraitance, j’ai eu la chance de pousser la porte d’un cœur bienveillant.

Au cours des années suivant mon sauvetage, j’ai vécu avec mon héros, mon « papa », qui m’a prouvé que l’amour existait bel et bien dans ce bas monde. Hélas, j’eus le malheur de grogner sur ses petits-enfants, qui sont venus m’embêter. Ce jour-là, la mort a commencé à m’attendre avec impatience, telle une ombre rôdant constamment derrière moi. Les parents des loupiots n’ont pas cherché à comprendre la raison de mon comportement et ont ordonné mon euthanasie.

Mon sauveur a senti son âme se déchirer en mille morceaux. Il refusait d’entendre le glas sonner en mon honneur et la dame en noir murmurer mon nom… Pour me sauver une seconde fois, il a supplié Marusia, la responsable du refuge de l’association Cœur d’Asha, de me récupérer.

C’est ainsi que nos chemins se sont séparés. Au début, je suis resté seul dans un box, car les bénévoles souhaitaient apprendre à me connaître. La peur tortillait mes entrailles, et je ne désirais en aucun cas me montrer coopératif. Que me voulaient ces inconnus ? Pourquoi me regardaient-ils souvent derrière le grillage ? Que cachaient leurs mains tournées vers moi ?

© Cœur d’Asha

Au fil du temps, j'ai flairé leurs véritables intentions. J’ai compris qu’ils cherchaient à me mettre à l’aise et à satisfaire mes besoins. J’ai donc chassé ma crainte d’un revers de la patte, et leur ai accordé ma confiance. Ils me trouvent particulièrement gentil et affirment que je suis super en balade !

Aujourd’hui, mes bienfaiteurs me laissent vivre en liberté dans l’enceinte du refuge, avec d’autres cabossés de la vie, comme moi. Nos aboiements quotidiens se mêlent au vent. Ce grand baroudeur emporte nos plaintes dans son sillage. Gorges déployées, nous appelons le bonheur, mais il tarde à venir.

Ici, nous sommes tous unis par le même rêve : celui de devenir des membres à part entière d’une famille aimante. Tous les soirs, nous tournons notre regard vers le ciel constellé de petits points lumineux, en espérant assister à l’aube d’un avenir meilleur.

Je m’appelle Salva, et je suis un cœur à prendre depuis plus d’un an. »

© Cœur d’Asha

Adopter Salva auprès de l’association Cœur d’Asha

Vous souhaitez offrir une chance à Salva ? Pour adopter cette magnifique boule de poils âgée d’environ 5 ans, il est nécessaire de remplir un formulaire en ligne en cliquant ici.

Si votre dossier est retenu par l’association Cœur d’Asha, l’équipe prévoit un entretien téléphonique pour faire plus ample connaissance, mais aussi pour vous présenter la vie au refuge et la condition des chiens en Roumanie.

S’ensuit une visite de pré-adoption directement à votre domicile, pour vérifier que l’environnement corresponde aux besoins de l’animal et préserve sa sécurité. Pour finir, avant le rapatriement des petits rescapés, les adoptants participent à une visioconférence sur l’accueil des toutous et l’éducation canine.

« Des fois, les gens nous disent que nous sommes trop tatillons, a déclaré Celia, présidente de l’association, au micro de Woopets, mais nous faisons tout ce qu’il faut pour garantir le bien-être de l’animal. Notre but, c’est que tout se passe bien et que le chien trouve sa famille pour la vie. »

Pour en savoir plus sur les modalités et les frais d'adoption, rendez-vous ici.